Названы самые популярные в Украине субкомпактные кроссоверы

С начала года в Украине было реализовано более 3,5 тыс. новых субкомпактных кроссоверов. Выбирая маленький кроссовер, украинцы предпочитали автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания охватили 58% рынка новых субкомпактных кроссоверов.

Гибридные автомобили в этом сегменте рынка выбрали около 36% покупателей.

На электромобили пришлось около 6% продаж.

Топ-5 моделей субкомпактных кроссоверов:

Toyota Yaris Cross – 700 ед.; S uzuki Vitara – 435 ед.; Hyundai Venue – 256 ед.; C hery Tiggo 4 – 249 ед.; Volkswagen T-Roc – 240 ед.

Напомним, Toyota RAV4 стала самым популярным новым легковым автомобилем в Украине в июле 2026 года – в течение месяца реализовали 357 машин этой модели.