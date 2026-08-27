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Названы самые популярные в Украине субкомпактные кроссоверы
С начала года в Украине было реализовано более 3,5 тыс. новых субкомпактных кроссоверов. Выбирая маленький кроссовер, украинцы предпочитали автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания охватили 58% рынка новых субкомпактных кроссоверов.
Гибридные автомобили в этом сегменте рынка выбрали около 36% покупателей.
На электромобили пришлось около 6% продаж.
Топ-5 моделей субкомпактных кроссоверов:
- Toyota Yaris Cross – 700 ед.;
- S uzuki Vitara – 435 ед.;
- Hyundai Venue – 256 ед.;
- C hery Tiggo 4 – 249 ед.;
- Volkswagen T-Roc – 240 ед.
Напомним, Toyota RAV4 стала самым популярным новым легковым автомобилем в Украине в июле 2026 года – в течение месяца реализовали 357 машин этой модели.