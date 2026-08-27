Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,57

--0,10

EUR

52,01

--0,08

Наличный курс:

USD

44,78

44,68

EUR

52,15

51,95

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Названы самые популярные в Украине субкомпактные кроссоверы

Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross / Infocar

С начала года в Украине было реализовано более 3,5 тыс. новых субкомпактных кроссоверов. Выбирая маленький кроссовер, украинцы предпочитали автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания охватили 58% рынка новых субкомпактных кроссоверов.

Гибридные автомобили в этом сегменте рынка выбрали около 36% покупателей.

На электромобили пришлось около 6% продаж.

Топ-5 моделей субкомпактных кроссоверов:

  1. Toyota Yaris Cross – 700 ед.;
  2. S uzuki Vitara – 435 ед.;
  3. Hyundai Venue – 256 ед.;
  4. C hery Tiggo 4 – 249 ед.;
  5. Volkswagen T-Roc – 240 ед.

Напомним, Toyota RAV4 стала самым популярным новым легковым автомобилем в Украине в июле 2026 года – в течение месяца реализовали 357 машин этой модели.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности