Массированная атака. Украинские военные вечером и ночью уничтожили 30 ракет и 27 дронов врага

Российские оккупанты с вечера 5 августа по утро 6 августа нанесли очередной массированный удар по Украине, применив ракеты и ударные дроны. Украинским военным удалось уничтожить 30 ракет и 27 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что во время первой волны атаки вечером 5 августа россияне применили 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробалистических ракеты Х-47 "Кинжал". Противовоздушная оборона уничтожила 12 из 14 "Калибров". Что касается "Кинжалов", то в Воздушных силах заявили, что не публикуют эту информацию.

В ночь на 6 августа захватчики продолжили атаковать ударными беспилотниками Shahed-136/131 с юго-восточного направления, крылатыми ракетами "Калибр" – из акватории Черного моря, крылатыми ракетами Х-101/Х-555 – с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия.

В результате украинские военные уничтожили все 27 беспилотников Shahed-136/131, пять из шести "Калибров" и 13 из 20 ракет Х-101/Х-555.

Всего за несколько волн атак с вечера до утра противник применил 70 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона уничтожила: