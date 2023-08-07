Розвідка Британії пояснила причину нездатності російських ВПС досягти ефективності на півдні України

На початку контрнаступу України у червні 2023 року російські ударні вертольоти виявилися ефективними, але в останніх тижнях Росія стикається з труднощами у створенні ефективної тактичної авіації на півдні. Їхні намагання не дають очікуваних результатів, і українська ППО продовжує утримувати позицію в обороні.

Про це йдеться у щоденному звіті Міноборони Британії.

Російські ВПС докладають значних зусиль, щоб підтримувати наступальні операції своїх військ на землі в Україні, але їхні намагання не дають вирішального оперативного ефекту.

Протягом літніх місяців, російські бойові літаки здійснюють понад 100 вильотів на день, проте їхні операції майже завжди обмежуються діями над територією, контрольованою Росією, через загрозу з боку української ППО.

У боротьбі з цією проблемою, Росія почала все частіше використовувати не керовані авіабомби з насадками для збільшення дальності. Незважаючи на можливість звільнити кілометри територій від своїх цілей, літакам все ще бракує стабільної точності.

Додамо, що лише протягом минулого тижня, загарбники завдали ударів по території нашої країни 65 різними ракетами та, запустили 178 ударних дронів. Силами ППО було знищено 68 "шахедів", 17 калібрів, 13 ракет Х-101 і Х-555, а також 34 "ланцети".