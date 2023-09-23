Британська розвідка розповіла про втрати серед командирів елітних підрозділів армії РФ

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну три командири одного з найелітніших російських десантних полків або пішли у відставку, або були вбиті.

Про це повідомляє розвідка Великої Британія.

Зазначається, що командир 247-го гвардійського десантно-штурмового полку полковник Василь Попов, ймовірно, був убитий на Оріхівському напрямку у Запорізькій області.

За кілька тижнів до цього, у серпні 2023 року, його попередник, полковник Петро Попов, ймовірно, склав повноваження.

За даними британської розвідки, він зробив це на знак протесту проти того, що військові не змогли знайти тіла вбитих окупантів.

Крім цього, ﻿﻿у перші тижні повномасштабного вторгнення РФ під Миколаєвом загинув тодішній командир 247-ї бригади полковник Костянтин Зізевський.

"Досвід 247-ї підкреслює надзвичайне виснаження та часту зміну складу у російських військах, навіть серед відносно високопоставлених кадрів", - підкреслили у розвідці Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що за кілька кілометрів від села Роботине Запорізької області РФ додатково посилила 58-у загальновійськову армію, що перебуває у важкому становищі, додатковими повітряно-десантними частинами ВДВ.

Також британська розвідка повідомляла, що, намагаючись стримати контрнаступ ЗСУ, країна-агресор РФ терміново перекинула на Луганський напрямок новосформовану 25-ту армію.