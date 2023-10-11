Психические расстройства среди оккупантов стали массовым явлением в армии РФ, - разведка Британии

Российские захватчики страдают от посттравматического стрессового расстройства из-за отсутствия заботы о психическом здоровье и недостаточной ротации на фронте.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что в декабре 2022 года российские психологи идентифицировали примерно 100 тысяч военнослужащих, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

"Сейчас эта цифра, вероятно, больше, поскольку российские военные не могут обеспечить достаточную ротацию и восстановление с поля боя", - подчеркнули в разведке Британии.

Там отмечают, что на эту проблему обращали внимание многие командиры оккупационной армии РФ, в том числе бывший генерал-майор 58-й общевойсковой армии Иван Попов, который был уволен с должности в июле 2023 года.

﻿"В то же время существуют дополнительные признаки того, что врачи в России отправляют на фронт непригодных к бою военных. В 2023 году количество апелляционных исков против российских военно-врачебных комиссий было выше, чем в 2022 году. При этом многие дела отклонены или иски оставлены без удовлетворения ", - подчеркивают в разведке.

Ранее разведка Британии сообщала, что моральный дух личного состава оккупационной армии страны-агрессора РФ находится на низком уровне, а неподготовленные мобилизованные солдаты не способны к эффективному наступлению.

Заметим, в Кремле еще не приняли решение об объявлении в РФ новой волны мобилизации, поскольку российские власти озабочены возможными негативными реакциями в обществе.