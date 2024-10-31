Более десяти школ операторов дронов уже прошли сертификацию — Минцифры

В начале 2023 года к обучению пилотов в рамках проекта "Армия дронов" присоединились 33 частных школы. По состоянию на 29 октября 2024-го более десяти школ операторов БпЛА получили сертификацию, сообщило Министерство цифровой трансформации в комментарии для Delo.ua.

"У нас есть четкая положительная динамика по сертификации школ. Только за первый месяц действия экспериментального проекта удалось сертифицировать треть из имеющихся школ по упрощенной процедуре", — объясняют в Минцифры.

В ведомстве надеются, что в 2025 году к программе сертификации присоединятся все частные школы операторов БпЛА.

Кроме того, учебная программа сертифицированных школ утверждается непосредственно школами с обязательным соблюдением требований Минобороны и уполномоченных общественных объединений школ операторов БпЛА.

До внедрения механизма сертификации деятельность школ операторов БпЛА была не урегулирована.

"Не было четкой процедуры и конкретных требований к школе, процедуры ее признания государством. Также не было требований к разработке и утверждению учебных программ, проведению экзаменов и подтверждению квалификации пилотов", — пояснили в Минцифры.

Также проблемы связаны с присвоением военно-учетных специальностей (ВУС). Ведь после прохождения обучения в частной школе операторы должны были дополнительно отправляться в военный учебный центр для получения специальностей.

В Минцифры объяснили, что сейчас эта проблема решена благодаря механизму, когда на основании сертификата можно присвоить ВУС путем апробации их государством.

Кроме того, представители военных учебных центров могут участвовать в выпускных экзаменах, чтобы подтвердить квалификацию пилота. Это позволит выдавать пилоту сертификат, который будет являться основанием для присвоения военно-учетной специальности.

Программа сертификации школ операторов БпЛА

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщал, что правительство дало старт созданию сертифицированных частных школ для обучения операторов дронов 1 октября 2024 года.

Чтобы получить сертификат, заведение должно:

Проводить обучение по управлению или изготовлению дронов. Иметь более трех беспилотников для тренировки и сертификации пилотов. Иметь учебные программы для подготовки пилотов на этих аппаратах. Нанять более трех сертифицированных инструкторов для проведения обучения.

Первой с сертифицированной школой операторов БпЛА стала Global Drone Academy 17 октября 2024 года.

В то же время глава ОО "Украинская ассоциация операторов беспилотных аппаратов" (UAUVO) Роман Корж сообщил, что по его информации по состоянию на 27 октября 2024 года сертификацию прошло по меньшей мере пять школ операторов БпЛА.