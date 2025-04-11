Посилення оборони України: в межах "Рамштайну" створено Коаліцію РЕБ

У межах засідання Контактної групи “Рамштайну” міністр оборони України Рустем Умеров разом із колегою, міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, оголосили про запуск нової Коаліції радіоелектронної боротьби (Коаліція РЕБ), що має на меті посилення підтримки України в обороні від російської агресії.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Що відомо про Коаліцію РЕБ

Це вже дев'ята коаліція в рамках формату "Рамштайн". До ініціативи приєдналися 11 країн, зокрема Україна, які підписали спільний Лист про наміри.

Коаліція РЕБ зосередиться на:

закупівлі обладнання;

навчанні та підготовці фахівців;

розробці політик та доктрин у сфері РЕБ.

Радіоелектронна боротьба є ключовим елементом сучасного конфлікту. Без належного радіоелектронного захисту жоден підрозділ не здатен бути повноцінно боєздатним. Створення коаліції дозволить об'єднати зусилля та ефективно реагувати на потреби Сил оборони, наголошують в пресслужбі.

"Коаліція покликана не лише задовольнити поточні потреби української армії в засобах РЕБ, а й закласти фундамент для довгострокового розвитку цих спроможностей", - підсумував Умеров.

Про РЕБ

Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) — це технології, що створюють перешкоди для радіозв'язку між оператором і радіоелектронним обладнанням ворога, включаючи безпілотники, системи ППО та артилерію.

В умовах повномасштабної війни РЕБ відіграють критичну роль в обороноздатності України, зокрема шляхом придушення мобільного та супутникового зв'язку, що дезорієнтує противника. РЕБ мають великий вплив на всі аспекти війни між Росією та Україною.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи “Зброя Перемоги” на суму близько 130 млрд грн.