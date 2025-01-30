Найбільший в Україні виробник систем РЕБ "Квертус" збільшив виторг майже вчетверо

Компанія Kvertus, найбільший в Україні виробник систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) з ворожими дронами, у 2024 році збільшив виторг до 2,2 млрд грн, що у 3,61 рази більше в порівнянні з 608 млн грн у 2023 році. Про це виданню розповів комерційний директор компанії Сергій Скорик при презентації проєкту “Атлас”, задача якого — зібрати 5,2 млрд грн і закрити захистом від дронів 1300 км лінії бойового зіткнення.

Найбільш стрімко виторг ТОВ "Квертус" виріс у 2022 році, збільшившись у 19 разів до довоєнного 2021 року. Динаміка загального доходу "Квертус" за останні роки виглядає так:

Рік Загальний дохід, млн грн 2020 2,4 2021 12,6 2022 235,9 2023 607,9 2024 близько 2200

Сергій Скорик пояснив, що на 2025 рік його компанія ставить перед собою задачу закумулювати 5,2 млрд грн, щоб "закрити" ЛБЗ від російських дронів на радіокеруванні уніфікованими системами РЕБ/РЕР. Для цього достатньо 260 засобів РЕР Kvertus MS Azimuth ("Азимут") та 5600 одиниць РЕБ Kvertus LTEJ Mirage ("Міраж").

Зараз компанія може щомісячно виготовляти 500 "Міражів" та 100 "Азимутів", але за гарантованого замовлення цей показник може масштабуватися до 2000 "Міражів" на місяць. Тому в разі надходження коштів, "Квертус" готовий виконати все замовлення для "Атласу" приблизно за п'ять місяців, додає він.

Про деталі проєкту та можливість захистити військовослужбовця СОУ в середньому за $150 — читайте про презентацію "Атласу" на Delo.ua.

Kvertus — українська компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві систем захисту від БПЛА, обладнання для радіоелектронної боротьби та розвідки. За час великої війни виготовила понад 30 000 апаратних комплексів придушення каналів БПЛА.

В Україні виробництвом обладнання для зв'язку (КВЕД 26.30) зараз займається 408 компаній. ТОВ "Квертус" займає четверте місце за виторгом у цьому переліку, і є найбільшим представником галузі military tech.