Крупнейший в Украине производитель систем РЭБ "Квертус" увеличил выручку почти вчетверо

Компания Kvertus ("Квертус"), крупнейший в Украине производитель систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с вражескими дронами, в 2024 году увеличил выручку до 2,2 млрд грн, что в 3,61 раза больше по сравнению с 608 млн грн в 2023 году. Об этом рассказал коммерческий директор компании Сергей Скорик при презентации проекта "Атлас", задача которого — собрать 5,2 млрд грн и закрыть защитой от дронов 1300 км линии боевого столкновения.

Наиболее стремительно выручка ООО "Квертус" выросла в 2022 году, увеличившись в 19 раз к довоенному 2021 году. Динамика общего дохода "Квертус" за последние годы выглядит так:

Год Общий доход, млн грн 2020 2,4 2021 12,6 2022 235,9 2023 607,9 2024 около 2200

Сергей Скорик пояснил, что на 2025 год его компания ставит перед собой задачу аккумулировать 5,2 млрд грн, чтобы "закрыть" фронт от российских дронов на радиоуправлении унифицированными системами РЭБ/РЭР. Для этого достаточно 260 устройств РЭР Kvertus MS Azimuth ("Азимут") и 5600 единиц РЕБ Kvertus LTEJ Mirage ("Мираж").

Сейчас компания может ежемесячно производить 500 "Миражей" и 100 "Азимутов", но при гарантированном заказе этот показатель может масштабироваться до 2000 "Миражей" в месяц. Поэтому в случае поступления средств "Квертус" готов выполнить весь заказ для "Атласа" примерно за пять месяцев, добавляет он.

О деталях проекта и возможности защитить военнослужащего СОУ в среднем за $150 читайте про презентацию "Атласа" на Delo.ua.

Kvertus — украинская компания, специализирующаяся на разработке и производстве систем защиты от БПЛА, оборудования для радиоэлектронной борьбы и разведки.

В Украине производством оборудования для связи (КВЭД 26.30) сейчас занимается 408 компаний. ООО "Квертус" занимает четвертое место по выручке в этом перечне и является крупнейшим представителем отрасли military tech.