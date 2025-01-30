- Тип
- Эксклюзив
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Крупнейший в Украине производитель систем РЭБ "Квертус" увеличил выручку почти вчетверо
Компания Kvertus ("Квертус"), крупнейший в Украине производитель систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с вражескими дронами, в 2024 году увеличил выручку до 2,2 млрд грн, что в 3,61 раза больше по сравнению с 608 млн грн в 2023 году. Об этом рассказал коммерческий директор компании Сергей Скорик при презентации проекта "Атлас", задача которого — собрать 5,2 млрд грн и закрыть защитой от дронов 1300 км линии боевого столкновения.
Наиболее стремительно выручка ООО "Квертус" выросла в 2022 году, увеличившись в 19 раз к довоенному 2021 году. Динамика общего дохода "Квертус" за последние годы выглядит так:
|Год
|Общий доход, млн грн
|2020
|2,4
|2021
|12,6
|2022
|235,9
|2023
|607,9
|2024
|около 2200
Сергей Скорик пояснил, что на 2025 год его компания ставит перед собой задачу аккумулировать 5,2 млрд грн, чтобы "закрыть" фронт от российских дронов на радиоуправлении унифицированными системами РЭБ/РЭР. Для этого достаточно 260 устройств РЭР Kvertus MS Azimuth ("Азимут") и 5600 единиц РЕБ Kvertus LTEJ Mirage ("Мираж").
Сейчас компания может ежемесячно производить 500 "Миражей" и 100 "Азимутов", но при гарантированном заказе этот показатель может масштабироваться до 2000 "Миражей" в месяц. Поэтому в случае поступления средств "Квертус" готов выполнить весь заказ для "Атласа" примерно за пять месяцев, добавляет он.
О деталях проекта и возможности защитить военнослужащего СОУ в среднем за $150 читайте про презентацию "Атласа" на Delo.ua.
Kvertus — украинская компания, специализирующаяся на разработке и производстве систем защиты от БПЛА, оборудования для радиоэлектронной борьбы и разведки.
В Украине производством оборудования для связи (КВЭД 26.30) сейчас занимается 408 компаний. ООО "Квертус" занимает четвертое место по выручке в этом перечне и является крупнейшим представителем отрасли military tech.