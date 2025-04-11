Усиление обороны Украины: в рамках "Рамштайна" создана Коалиция РЭБ

В рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с коллегой, министром обороны Германии Борисом Писториусом, объявили о запуске новой Коалиции радиоэлектронной борьбы (Коалиция РЭБ), направленной на усиление поддержки Украины в обороне от российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Что известно о Коалиции РЭБ

Это уже девятая коалиция в рамках формата Рамштайн. К инициативе присоединились 11 стран, в том числе Украина, подписавшие совместное Письмо о намерениях.

Коалиция РЭБ сосредоточится на:

закупки оборудования;

обучении и подготовке специалистов;

разработке политик и доктрин в области РЭБ.

Радиоэлектронная борьба – ключевой элемент современного конфликта. Без надлежащей радиоэлектронной защиты ни одно подразделение не может быть полноценно боеспособным. Создание коалиции позволит объединить усилия и эффективно реагировать на нужды сил обороны, отмечают в пресс-службе.

"Коалиция призвана не только удовлетворить текущие потребности украинской армии в средствах РЭБ, но и заложить фундамент для долгосрочного развития этих возможностей", — подытожил Умеров.

О РЭБ

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) – это технологии, создающие помехи для радиосвязи между оператором и радиоэлектронным оборудованием врага, включая беспилотники, системы ПВО и артиллерию.

В условиях полномасштабной войны РЭБ играют критическую роль в обороноспособности Украины, в частности путем подавления мобильной и спутниковой связи, что дезориентирует противника. РЭБ оказывают большое влияние на все аспекты войны между Россией и Украиной.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.