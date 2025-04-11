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Литва объявила о планах выделить еще 20 миллионов евро на боеприпасы для Украины

Довилое Шакалиене
Министерство обороны Литвы Довиле Шакалиене/Facebook Министерства нацобороны Литвы

Литва собирается направить еще 20 миллионов евро на покупку боеприпасов для Украины.

Об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене перед заседанием Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

Она призвала ускорить оказание помощи Украине, поскольку "лето может быть очень тяжелым".

"Наша цель — обеспечить, чтобы Украина была максимально сильной, способной отстоять свой суверенитет и отражать любую будущую российскую агрессию. Мы планируем так, чтобы сразу же действовать, когда придет время. У нас четкие цели: обеспечить безопасность в небе, море, на суше, оставить нас в силах. совместных усилий. Работа этой коалиции жизненно важна", — подчеркнула министр.

Стоит отметить, что с начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 800 млн. евро. Общий объем долгосрочной помощи Литвы превысил 1,5 млрд евро.

Детали заседания "Рамштайн" в Брюсселе

В Брюсселе 11 апреля состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", где было решено предоставить Украине новые пакеты помощи и создать Коалицию радиоэлектронной борьбы (Коалиция РЭБ) .

В рамках формата Министр обороны Великобритании Джон Гили объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 350 млн. фунтов стерлингов ($459 млн.), который направлен на усиление поддержки украинских военных на передовой. Новый пакет помощи включает в себя радиолокационное оборудование, противотанковые мины, сотни тысяч беспилотников, а также финансирование на обслуживание и ремонт военной техники.

Также на встрече в формате "Рамштайн" министр обороны Германии Борис Писториус объявил об очередном пакете военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T .

Автор:
Татьяна Бессараб
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