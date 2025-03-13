Украина и Бельгия планируют совместное производство оружия – посол

Ведущие компании военно-промышленного комплекса Бельгии активно сотрудничают с украинскими партнерами, продвигая идею совместного производства оружия.

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Об этом заявил посол Бельгии в Украине Люк Якобс в интервью Укринформу.

По его словам, Бельгия имеет развитую оборонную промышленность и представители ведущих компаний активно посещают Украину, устанавливая связи с украинскими коллегами. В некоторых случаях уже достигнут значительный прогресс в подготовке соглашений о совместном производстве.

Рассматривается возможность создания совместных предприятий, которые будут функционировать после окончания войны. Это свидетельствует об активном развитии сотрудничества.

"Украинская оборонная промышленность доказала, что она чрезвычайно упорна и устойчива, что она еще недостаточно используется, развивает передовые технологии и что она действительно демонстрирует себя как наш ценный партнер. Нам есть чему научиться у Украины, и также мы можем поделиться опытом с вами", — подчеркнул Якобс.

Напомним, украинское оборонное предприятие Radionix и шведский оборонно-промышленный концерн Saab подписали меморандум о намерении стратегического сотрудничества в сфере датчиков и оборонной электроники в целях укрепления обороноспособности Украины.

Также Украина создала совместное предприятие с компанией KNDS Deutschland, что позволит значительно ускорить процесс ремонта военной техники. Это сотрудничество — обеспечить оперативное восстановление техники, что, в свою очередь, укрепит обороноспособность Украины.