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Украинский Radionix и шведский Saab подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной электронике
Украинское оборонное предприятие Radionix и шведский оборонно-промышленный концерн Saab подписали меморандум о намерении стратегического сотрудничества в сфере датчиков и оборонной электроники с целью укрепления обороноспособности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Saab.
Целью сотрудничества является сосредоточение на разработке и обслуживании датчиков и оборонной электроники во всех сферах, используя сильные стороны обеих компаний.
В компании отметили, что благодаря мощному технологическому предложению и подтвержденной истории международного сотрудничества, Radionix предоставляет ценные ноу-хау в таких сферах, как радиолокационное и оптическое целеуказательное оборудование, и является центральной частью оборонно-промышленной базы Украины.
Saab в свою очередь пообещала предоставить в качестве вклада свой ценный опыт в оборонной промышленности и поделится знаниями в этих технологических сферах.
"Мы с нетерпением ждем этого сотрудничества с Radionix, используя опыт обеих компаний. Это соглашение подчеркивает решительную преданность Saab поддержке обороноспособности и оборонной промышленности Украины", – говорит Андерс Карп, заместитель генерального директора компании.
Сотрудничество Украины и Швеции в оборонной сфере
В конце января страны достигли согласия по созданию двустороннего соглашения для совместной реализации проектов в области оборонно-промышленного комплекса. Стороны согласились разработать двустороннее соглашение для поддержки внедрения совместных проектов в области ОПК и обсудили конкретные предложения по их реализации, в частности, определили перечень приоритетных изделий, которые планируют производить.
О кроме предоставления вооружения, пакет предусматривает инвестиции в украинское оборонное производство, в частности, для повышения дальнобойных способностей. Дополнительно украинская и шведская стороны согласовали детали реализации контрактов на производство бронетехники, в том числе шведских БМП CV-90. Планируется наладить партнерство по техническому обслуживанию и ремонту этих бронемашин в Украине.
Напомним, Украина создала совместное предприятие с компанией KNDS Deutschland, что позволит значительно ускорить процесс ремонта военной техники. Это сотрудничество — обеспечить оперативное восстановление техники, что, в свою очередь, укрепит обороноспособность Украины.