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Український Radionix і шведський Saab підписали угоду про співпрацю в оборонній електроніці
Українське оборонне підприємство Radionix та шведський оборонно-промисловий концерн Saab підписали меморандум про намір стратегічної співпраці у сфері датчиків та оборонної електроніки з метою зміцнення обороноздатності України
Про це повідомляє пресслужба Saab.
Наголошується, що співпраця має на меті зосередитися на розробці та обслуговуванні датчиків і оборонної електроніки в усіх сферах, використовуючи сильні сторони обох компаній.
В компанії зазначили, що завдяки потужній технологічній пропозиції та підтвердженій історії міжнародного співробітництва, Radionix надає цінні ноу-хау в таких сферах, як радіолокаційне та оптичне цілевказівне обладнання, і є центральною частиною оборонно-промислової бази України.
Saab своєю чергою, пообіцяла надати як внесок свій цінний досвід в оборонній промисловості та поділиться знаннями у цих технологічних сферах.
"Ми з нетерпінням чекаємо цієї співпраці з Radionix, використовуючи досвід обох компаній. Ця угода підкреслює рішучу відданість Saab підтримці обороноздатності та оборонної промисловості України", – говорить Андерс Карп, заступник генерального директора компанії.
Співпраця України та Швеції в оборонній сфері
В кінці січня країни досягли згоди щодо створення двосторонньої угоди для спільної реалізації проєктів у галузі оборонно-промислового комплексу. Сторони погодилися розробити двосторонню угоду для підтримки впровадження спільних проєктів у галузі ОПК та обговорили конкретні пропозиції щодо їх реалізації, зокрема визначили перелік пріоритетних виробів, які планують виробляти.
Окрім надання озброєння, пакет передбачає інвестиції в українське оборонне виробництво, зокрема для підвищення далекобійних спроможностей. Додатково українська та шведська сторони узгодили деталі реалізації контрактів на виробництво бронетехніки, зокрема шведських БМП CV-90. Планується налагодити партнерство для технічного обслуговування та ремонту цих бронемашин в Україні.
Нагадаємо, Україна створила спільне підприємство з компанією KNDS Deutschland, що дозволить значно прискорити процес ремонту військової техніки. Це співробітництво має на меті забезпечити оперативне відновлення техніки, що, своєю чергою, зміцнить обороноздатність України.