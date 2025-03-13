Український Radionix і шведський Saab підписали угоду про співпрацю в оборонній електроніці

Українське оборонне підприємство Radionix та шведський оборонно-промисловий концерн Saab підписали меморандум про намір стратегічної співпраці у сфері датчиків та оборонної електроніки з метою зміцнення обороноздатності України

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Про це повідомляє пресслужба Saab.

Наголошується, що співпраця має на меті зосередитися на розробці та обслуговуванні датчиків і оборонної електроніки в усіх сферах, використовуючи сильні сторони обох компаній.

В компанії зазначили, що завдяки потужній технологічній пропозиції та підтвердженій історії міжнародного співробітництва, Radionix надає цінні ноу-хау в таких сферах, як радіолокаційне та оптичне цілевказівне обладнання, і є центральною частиною оборонно-промислової бази України.

Saab своєю чергою, пообіцяла надати як внесок свій цінний досвід в оборонній промисловості та поділиться знаннями у цих технологічних сферах.

"Ми з нетерпінням чекаємо цієї співпраці з Radionix, використовуючи досвід обох компаній. Ця угода підкреслює рішучу відданість Saab підтримці обороноздатності та оборонної промисловості України", – говорить Андерс Карп, заступник генерального директора компанії.

Співпраця України та Швеції в оборонній сфері

В кінці січня країни досягли згоди щодо створення двосторонньої угоди для спільної реалізації проєктів у галузі оборонно-промислового комплексу. Сторони погодилися розробити двосторонню угоду для підтримки впровадження спільних проєктів у галузі ОПК та обговорили конкретні пропозиції щодо їх реалізації, зокрема визначили перелік пріоритетних виробів, які планують виробляти.

Окрім надання озброєння, пакет передбачає інвестиції в українське оборонне виробництво, зокрема для підвищення далекобійних спроможностей. Додатково українська та шведська сторони узгодили деталі реалізації контрактів на виробництво бронетехніки, зокрема шведських БМП CV-90. Планується налагодити партнерство для технічного обслуговування та ремонту цих бронемашин в Україні.

Нагадаємо, Україна створила спільне підприємство з компанією KNDS Deutschland, що дозволить значно прискорити процес ремонту військової техніки. Це співробітництво має на меті забезпечити оперативне відновлення техніки, що, своєю чергою, зміцнить обороноздатність України.