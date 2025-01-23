Україна та Швеція працюють над угодою про співпрацю в оборонній сфері

Україна та Швеція досягли згоди щодо створення двосторонньої угоди для спільної реалізації проєктів у галузі оборонно-промислового комплексу.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв зустрівся з директором управління випробувань та оцінки технічних систем шведської урядової постачальної агенції FMV бригадним генералом Йоганом Аксельссоном.

Сторони погодилися розробити двосторонню угоду для підтримки впровадження спільних проєктів у галузі ОПК та обговорили конкретні пропозиції щодо їх реалізації, зокрема визначили перелік пріоритетних виробів, які планують виробляти.

"Безумовно, ППО та боєприпаси залишаються пріоритетами України. Окрема необхідність – розвиток далекобійних можливостей", – зазначив Боєв.

У свою чергу, Йоган Аксельссон повідомив, що найближчим часом очікується позитивне рішення уряду Швеції щодо виділення нового пакета військової допомоги Україні, який стане найбільшим з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як очікується, окрім надання озброєння, пакет передбачатиме інвестиції в українське оборонне виробництво, зокрема для підвищення далекобійних спроможностей.

Додатково українська та шведська сторони узгодили деталі реалізації контрактів на виробництво бронетехніки, зокрема шведських БМП CV-90. Планується налагодити партнерство для технічного обслуговування та ремонту цих бронемашин в Україні.

Під час переговорів також обговорили питання забезпечення сталого зв'язку на полі бою для ефективного проведення запланованих операцій Сил оборони.

Нагадаємо, Україна створила спільне підприємство з компанією KNDS Deutschland, що дозволить значно прискорити процес ремонту військової техніки. Це співробітництво має на меті забезпечити оперативне відновлення техніки, що, в свою чергу, зміцнить обороноздатність України.

Додамо, у листопаді 2024 року уряд спростив порядок бронювання працівників для критично важливих підприємств. Для підприємств, які вже мають статус критично важливих, передбачена можливість бронювання працівників до 28 лютого 2025 року. Це означає, що компанії зможуть наймати нових співробітників або продовжувати бронювання діючих працівників протягом перехідного періоду.