Військову техніку ремонтуватимуть швидше: Україна створила спільне підприємство з KNDS Deutschland

В Україні відкрилося спільне підприємство німецького виробника військової техніки KNDS Deutschland (раніше Krauss-Maffei Wegmann, KNW) та одного з українських оборонних підприємств. Як повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, відповідний меморандум про співпрацю був підписаний 21 січня.

Новостворена компанія спеціалізуватиметься на обслуговуванні й ремонті військової техніки, поставленої німецькою компанією до Сил оборони України. Перші зразки цієї техніки з’явилися в Україні ще в 2022 році.

Як вказав генеральний директор KNDS Deutschland Ральф Кетцел, йдеться про офіційний старт співпраці, при цьому практична робота вже розпочалась: зокрема, більше 100 українських фахівців пройшли навчання в Німеччині.

Зазначається, що ці навчання відвідали найбільші європейські політики, включаючи канцлера Німеччини Олафа Шольца. Також на об’єктах уже встановлені перші системи, як пройшли необхідні інспекційні перевірки.

Ральф Кетцел. Фото: Мінстратегпром

В свою чергу, як прокоментував український міністр Герман Сметанін, початок співпраці матиме надзвичайно важливе значення для обороноздатності України, оскільки військова техніка тепер буде ремонтуватися швидше, а відповідно й швидше буде повернена на фронт для виконання бойових завдань.

"Також робота спільного підприємства суттєво підтримає і нашу економіку інвестиціями та робочими місцями. Ми будуємо в Україні Арсенал вільного світу. І ми раді, що KMW (KNDS Deutschland) доєдналися. Разом ми зможемо набагато більше", - додав він.

Нагадаємо також, що минулого року франко-німецький оборонний концерн KNDS, який є одним з найважливіших промислових партнерів українських військ, оголосив про відкриття дочірнього підприємства в Києві - ТОВ "КНДС Україна".

Воно займається технічним обслуговуванням, поточним і капітальним ремонтом таких систем як німецькі танки Leopard 1 і Leopard 2, французькі самохідні артилерійські установки Caesar та німецькі PzH 2000, французькі броньовані машини AMX-10 RC та німецькі зенітні САУ Gepard.

KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) є спільним підприємством вищезгаданої німецької Krauss-Maffei Wegmann (нині KNDS Deutschland) та французької Nexter Systems, яке було створене в 2015 році.