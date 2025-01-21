Военную технику будут ремонтировать быстрее: Украина создала совместное предприятие с KNDS Deutschland

В Украине открылось совместное предприятие немецкого производителя военной техники KNDS Deutschland (ранее Krauss-Maffei Wegmann, KNW) и одного из украинских оборонных предприятий. Как сообщает Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан 21 января.

Новосозданная компания будет специализироваться на обслуживании и ремонте военной техники, поставленной немецкой компанией Силам обороны Украины. Первые образцы этой техники появились в Украине еще в 2022 году.

Как отметил генеральный директор KNDS Deutschland Ральф Кетцел, речь идет об официальном старте сотрудничества, при этом практическая работа уже началась: в частности, более 100 украинских специалистов прошли обучение в Германии.

Отмечается, что эти учения посетили крупнейшие европейские политики, включая канцлера Германии Олафа Шольца. Также на объектах уже установлены первые системы, прошедшие необходимые инспекционные проверки.

Ральф Кетцел. Фото: Минстратегпром

В свою очередь, как прокомментировал украинский министр Герман Сметанин, начало сотрудничества будет чрезвычайно важно для обороноспособности Украины, поскольку военная техника теперь будет ремонтироваться быстрее, а соответственно и быстрее будет возвращена на фронт для выполнения боевых задач.

"Также работа совместного предприятия существенно поддержит нашу экономику инвестициями и рабочими местами. Мы строим в Украине Арсенал свободного мира. И мы рады, что KMW (KNDS Deutschland) присоединились. Вместе мы сможем гораздо больше", — добавил он.

Напомним также, что в прошлом году франко-германский оборонный концерн KNDS, являющийся одним из важнейших промышленных партнеров украинских войск, объявил об открытии дочернего предприятия в Киеве – ООО "КНДС Украина".

Оно занимается техническим обслуживанием, текущим и капитальным ремонтом таких систем как немецкие танки Leopard 1 и Leopard 2, французские самоходные артиллерийские установки Caesar и немецкие PzH 2000, французские бронированные машины AMX-10 RC и немецкие зенитные САУ Gepard.

KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) является совместным предприятием вышеупомянутого немецкого Krauss-Maffei Wegmann (ныне KNDS Deutschland) и французского Nexter Systems, созданным в 2015 году.