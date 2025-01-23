Украина и Швеция работают над соглашением о сотрудничестве в оборонной сфере

Украина и Швеция достигли согласия по созданию двустороннего соглашения для совместной реализации проектов в области оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Сергей Боев встретился с директором управления испытаний и оценки технических систем шведского правительственного снабженческого агентства FMV бригадным генералом Йоганом Аксельссоном.

Стороны согласились разработать двустороннее соглашение для поддержки внедрения совместных проектов в области ОПК и обсудили конкретные предложения по их реализации, в частности, определили перечень приоритетных изделий, которые планируют производить.

"Безусловно, ПВО и боеприпасы остаются приоритетами Украины. Отдельная необходимость – развитие дальнобойных возможностей", – отметил Боев.

В свою очередь, Иоганн Аксельссон сообщил, что в ближайшее время ожидается положительное решение правительства Швеции о выделении нового пакета военной помощи Украине, который станет крупнейшим с начала полномасштабного вторжения России.

Как ожидается, кроме предоставления вооружения пакет будет предусматривать инвестиции в украинское оборонное производство, в частности для повышения дальнобойных способностей.

Дополнительно украинская и шведская стороны согласовали детали реализации контрактов на производство бронетехники, в частности, шведских БМП CV-90. Планируется наладить партнерство по техническому обслуживанию и ремонту этих бронемашин в Украине.

В ходе переговоров также обсудили вопросы обеспечения устойчивой связи на поле боя для эффективного проведения запланированных операций Сил обороны.

Напомним, Украина создала совместное предприятие с компанией KNDS Deutschland, что позволит значительно ускорить процесс ремонта военной техники. Это сотрудничество — обеспечить оперативное восстановление техники, что, в свою очередь, укрепит обороноспособность Украины.

Добавим, в ноябре 2024 года правительство упростило порядок бронирования работников для критически важных предприятий. Для предприятий, уже имеющих статус критически важных, предусмотрена возможность бронирования работников до 28 февраля 2025 года. Это означает, что компании могут нанимать новых сотрудников или продолжать бронирование действующих работников в течение переходного периода.