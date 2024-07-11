Northrop Grumman и "Укроборонпром" договорились о совместном производстве боеприпасов

Американская компания Northrop Grumman и украинский концерн "Укроборонпром" заключили соглашение о совместном производстве боеприпасов среднего калибра по стандартам НАТО.

Об этом сообщает ОП, ссылаясь на результаты встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями ведущих американских оборонных компаний.

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На встрече присутствовали не только представители Northrop Grumman, но и крупнейшие компании оборонной промышленности: BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment и Amentum.



В ходе встречи стороны обсудили перспективы совместного производства в оборонной сфере, в частности, боеприпасов, систем противовоздушной обороны, пушек, бронетехники и беспилотников. Также рассматривался вопрос обеспечения ремонта и обслуживания военной техники.

Ранее было объявлено, что Northrop Grumman, третья по величине оборонная компания мира, планирует производить боеприпасы среднего калибра в Украине. Дэйв Бартелл, один из топ-менеджеров Northrop, подтвердил эту информацию и выразил намерение расширить производство на боеприпасы калибра 155 мм и другие виды боеприпасов.

До этого французско-германский конгломерат KNDS объявил о создании дочернего предприятия в Украине для производства военной техники и боеприпасов. Министры обороны Франции и Германии подтвердили эту информацию.

Вслед за двумя мировыми гигантами французская оборонная группа Thales, специализирующаяся на авиационном оборонном оборудовании, также решила начать сотрудничество с Украиной. Thales подписала три соглашения: два с "Укроборонпромом" и одно из FRDM.

Украина наращивает производство оружия

Благодаря плодотворному международному партнерству, Укроборонпром постепенно усиливает свое бронетанковое направление. 10 июня текущего года в рамках совместного предприятия по Rheinmetall открыт первый совместный цех по ремонту и производству немецкой бронетехники в Украине.

Также сообщалось , что предприятия "Укроборонпрома" не только наладили и масштабируют серийное производство артиллерийских снарядов и минометных мин советских калибров, но постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО - 60-мм минометных мин.

Кроме того, "Укроборонпром" подписал меморандум с ведущей компанией по разработке и производству ракетных систем – MBDA Deutschland.

А в январе 2024 стало известно, что "Укроборонпром" начинает стратегическое партнерство с четырьмя литовскими компаниями, специализирующимися на инновационных разработках и производстве военной техники.

Также на днях "Укроборонпром" открыл свое первое зарубежное представительство в Вашингтоне , чтобы усилить сотрудничество с американскими партнерами в военной сфере. Представительство будет работать над привлечением инвестиций, поиском партнеров, развитием совместных проектов и внедрением новейших технологий.