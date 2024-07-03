В Чехии компания UAC запустила производство дронов для Украины

Чешская компания UAC, являющаяся филиалом украинского DeViRo, объявила о начале серийного производства разведывательных и ударных беспилотников исключительно для нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба госинициативы "Армия дронов" и чешское издание E15.

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Компания UAC развернула серийное производство беспилотников Leleka-LR и ударных Булава в чешском городе Колин, стремясь ежегодно поставлять около сотни разведывательных и ударных дронов для нужд Вооруженных Сил Украины.

“В настоящее время приоритетной задачей является обеспечение бесперебойной поставки беспилотников из Чехии в Украину. В перспективе мы стремимся занять значительную долю рынка средних беспилотников в Центральной Европе и поставлять нашу продукцию странам-членам НАТО и другим государствам», – отметил представитель ФСБ.

На производственных мощностях компании в Колине уже работает около 80 сотрудников, большинство из которых – украинцы. Лишь пятая часть персонала состоит из чешских специалистов. С увеличением объемов производства, UAC планирует расширить штат работников.

“В ноябре мы приступили к пробной эксплуатации, а уже в апреле запустили серийное производство. Это настоящее военное производство, где нашим эксклюзивным заказчиком является украинская армия», – подчеркнул исполнительный директор компании Павел Булант.

Как происходит процесс изготовления дронов

Процесс производства беспилотников начинается с создания высокоточной электроники. Сбор материнских плат и целостных электронных блоков, а также оптических модулей осуществляется непосредственно на мощностях компании квалифицированными специалистами.

Следующие этапы включают литье в формы, 3D-печать и обработку фюзеляжей и крыльев будущих беспилотников на ЧПУ-станках.

“Мы стремимся к максимальной автономности и минимизируем количество субподрядчиков. У них мы закупаем только отдельные компоненты, такие как электродвигатели и двигатели внутреннего сгорания для беспилотников”, – сказал Булант.

Завершающим этапом является сборка готовых разведывательных дронов Leleka-LR и ударных Булава, которые хранятся в разобранном виде в большом зале с десятками зеленых пластиковых транспортных контейнеров.

Добавим, что в Украине также запустили серийное производство собственных дальнобойных ударных дронов, способных поражать вражеские цели на расстоянии более 1000 км.

Как сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин, успешный опыт массового производства FPV-дронов был достигнут благодаря тесному сотрудничеству государственных предприятий с частным сектором.