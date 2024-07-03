У Чехії компанія UAC запустила виробництво дронів для України

Чеська компанія UAC, що є філією української DeViRo, оголосила про початок серійного виробництва розвідувальних та ударних безпілотників виключно для потреб Збройних Сил України. Про це повідомляє пресслужба держініціативи “Армія дронів” та чеське видання E15.

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Компанія UAC розгорнула серійне виробництво безпілотників “Leleka-LR” та ударних “Булава” у чеському місті Колін, прагнучи щорічно постачати близько сотні розвідувальних та ударних дронів для потреб Збройних Сил України.

“Наразі пріоритетним завданням є забезпечення безперебійного постачання безпілотників з Чехії до України. У перспективі ми прагнемо зайняти значну частку ринку середніх безпілотників у Центральній Європі та постачати нашу продукцію країнам-членам НАТО та іншим державам”, – зазначив Штефан Фюле, представник керівництва UAC.

На виробничих потужностях компанії у Коліні вже працює близько 80 співробітників, більшість з яких – українці.Лише п'ята частина персоналу складається з чеських фахівців. Зі збільшенням обсягів виробництва UAC планує розширити штат працівників.

“У листопаді ми розпочали пробну експлуатацію, а вже у квітні запустили серійне виробництво. Це справжнє військове виробництво, де нашим ексклюзивним замовником є українська армія”, – підкреслив виконавчий директор компанії Павло Булант.

Як відбувається процес виготовлення дронів

Процес виробництва безпілотників розпочинається зі створення високоточної електроніки. Збірка материнських плат та цілісних електронних блоків, а також оптичних модулів здійснюється безпосередньо на потужностях компанії кваліфікованими фахівцями.

Наступні етапи включають лиття у форми, 3D-друк та обробку фюзеляжів і крил майбутніх безпілотників на ЧПУ-верстатах.

“Ми прагнемо до максимальної автономності та мінімізуємо кількість субпідрядників. У них ми закуповуємо лише окремі компоненти, такі як електродвигуни та двигуни внутрішнього згоряння для безпілотників”, – зазначив Булант.

Завершальним етапом є складання готових розвідувальних дронів “Leleka-LR” та ударних “Булава”, які зберігаються у розібраному вигляді у великому залі з десятками зелених пластикових транспортних контейнерів.

Додамо, що в Україні також запустили серійне виробництво власних далекобійних ударних дронів, здатних вражати ворожі цілі на відстані понад 1000 км.

Як повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін, успішний досвід масового виробництва FPV-дронів, було досягнуто завдяки тісній співпраці державних підприємств з приватним сектором.