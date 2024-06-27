Австралійська компанія EOS Defence Systems планує локалізувати виробництво в Україні

Австралійська компанія EOS Defence Systems висловила бажання локалізувати виробництво в Україні.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков провів зустріч з віце-президентом з продажів та розвитку бізнесу EOS Defence Systems, бригадним генералом Скоттом Хіксом та віце-президентом із глобальних продажів та маркетингу EOS Defence Systems Марком Ессігом.

Під час зустрічі обговорювалися питання співпраці у галузі оборонних технологій та можливості взаємодії між Україною та EOS Defence Systems.

Крім того, австралійська сторона висловила бажання локалізувати виробництво в Україні.

«Україна продовжує активно працювати над модернізацією своїх оборонних можливостей та розширенням міжнародного співробітництва. Перехід на прямі контракти з виробниками озброєння дозволить знизити залежність від посередників та підвищити нашу обороноздатність», – наголосив Кліменков.

Про EOS Defence Systems

Австралійська компанія EOS Defence Systems спеціалізується на технологіях, що дозволяють інтегрувати системи озброєнь до широкого переліку платформ сухопутного і морського використання.

Зокрема, серед продуктів фірми – рішення для боротьби з безпілотними літальними апаратами та наземними цілями.

Ще на початку квітня 2023 року стало відомо, що Україна замовила в австралійській компанії першу партію неназваних бойових модулів з сотні одиниць, а наприкінці цього ж місяця оголосила про укладання другого контракту на 50 штук.

В обох випадках EOS не оголошував тип бойового модуля, що дозволяло робити цілий ряд припущень. Потім австралійська компанія провела відкриту демонстрацію своєї розробки під назвою Slinger, зазначивши, що саме вона постачається до України.

Замовлений для ЗСУ бойовий модуль Slinger має максимально простий слоган "one shot, one kill" й дійсно має на це право, бо є просто ідеальним рішення проти ворожих дронів.

Як йдеться в офіційному повідомленні компанії, перший контракт стосується партії з 110 бойових модулів Slinger, які встановлюються на гусеничні БТРи M113. А ще півсотні для української компанії "Практика", яка встановлює їх на свої бронеавтомобілі.

Будівництво оборонних заводів в Україні

Нагадаємо, раніше у червні німецька компанія Rheinmetall оголосила про плани щодо відкриття заводу з виробництва бойових машин піхоти Lynx в Україні в найближчому майбутньому та заявила, що веде переговори з українськими постачальниками про нове спільне підприємство з виробництва артилерійських боєприпасів у країні.

Також цього місяця франко-німецький виробник KNDS та українська фірма KZVV підписали контракт на виробництво в Україні артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Днями стало відомо, що американська оборонна компанія Northrop Grumman планує виробляти боєприпаси середнього калібру на території України.