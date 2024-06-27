Австралийская компания EOS Defence Systems планирует локализовать производство в Украине

Австралийская компания EOS Defence Systems выразила желание локализовать производство в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков провел встречу с вице-президентом по продажам и развитию бизнеса EOS Defence Systems, бригадным генералом Скоттом Хиксом и вице-президентом по глобальным продажам и маркетингу EOS Defence Systems Марком Эссигом.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в области оборонных технологий и возможности взаимодействия между Украиной и EOS Defence Systems.

Кроме того, австралийская сторона выразила желание локализовать производство в Украине.

«Украина продолжает активно работать над модернизацией своих оборонных возможностей и расширением международного сотрудничества. Переход на прямые контракты с производителями вооружения позволит снизить зависимость от посредников и повысить нашу обороноспособность», – подчеркнул Клименков.

Про EOS Defence Systems

Австралийская компания EOS Defence Systems специализируется на технологиях, позволяющих интегрировать системы вооружений в широкий перечень платформ сухопутного и морского использования.

В частности, среди продуктов фирмы решения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и наземными целями.

Еще в начале апреля 2023 стало известно, что Украина заказала у австралийской компании первую партию неназванных боевых модулей из сотни единиц, а в конце этого же месяца объявила о заключении второго контракта на 50 штук.

В обоих случаях EOS не объявлял тип боевого модуля, что позволяло производить целый ряд предположений. Затем австралийская компания провела открытую демонстрацию своей разработки под названием Slinger, отметив, что именно она поставляется в Украину.

Заказанный для ВСУ боевой модуль Slinger имеет максимально простой слоган "one shot, one kill" и действительно имеет на это право, потому что просто идеально решение против вражеских дронов.

Как говорится в официальном сообщении компании, первый контракт касается партии из 110 боевых модулей Slinger, устанавливаемых на гусеничные БТРы M113. А еще полсотни для украинской компании "Практика", устанавливающей их на свои бронеавтомобили.

Строительство оборонных заводов в Украине

Напомним, ранее в июне немецкая компания Rheinmetall объявила о планах по открытию завода по производству боевых машин пехоты Lynx в Украине в ближайшем будущем и заявила, что ведет переговоры с украинскими поставщиками о новом совместном предприятии по производству артиллерийских боеприпасов в стране.

Также в этом месяце франко-немецкий производитель KNDS и украинская фирма KZVV подписали контракт на производство в Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

На днях стало известно, что американская оборонная компания Northrop Grumman планирует производить боеприпасы среднего калибра на территории Украины.