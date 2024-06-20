Украина и французская оборонная группа Thales подписали соглашения о создании совместного предприятия

Французская оборонная группа Thales подписала три соглашения с Украиной, направленных на усиление оперативного обеспечения ВСУ на передовой и укрепление потенциала местной обороны.

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Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что два из этих соглашений касаются одного из предприятий АО "Украинская оборонная промышленность".

В первом соглашении объявляется о намерении Thales создать совместное предприятие в Украине, которое будет способствовать поставке и эксплуатации оборудования из портфеля оборонных систем группы, включая средства радиоэлектронной борьбы, а также тактическое оборудование связи, системы противовоздушной обороны и радары.

Второе соглашение касается радиоэлектронной борьбы, где Thales будет обеспечивать всестороннее техническое обслуживание, тестирование и специализированную подготовку. Это соглашение направлено на развитие локальных возможностей технического обслуживания в Украине, что позволит сократить циклы ремонта и технического обслуживания и обеспечить наилучшую эксплуатационную готовность.

В третьем соглашении, подписанном с украинским производителем БпЛА FRDM, Thales намерена совместно разработать и выработать беспилотную авиационную систему, способную нести и сбрасывать боеприпасы.

Как рассказал старший исполнительный вице-президент по международному развитию Паскаль Сурис, Thales является давним партнером украинских вооруженных сил - сотрудничество продолжается уже более 10 лет. Сначала оно происходило в области радиоэлектронной борьбы, а затем было расширено до широкого спектра программ. В краткосрочной перспективе эти соглашения еще больше укрепляют поддержку Thales в обеспечении боеспособности Украины.

Строительство оборонных заводов в Украине

Напомним, ранее в июне немецкая компания Rheinmetall объявила о планах по открытию завода по производству боевых машин пехоты Lynx в Украине в ближайшем будущем и заявила, что ведет переговоры с украинскими поставщиками о новом совместном предприятии по производству артиллерийских боеприпасов в стране.

Также в этом месяце франко-немецкий производитель KNDS и украинская фирма KZVV подписали контракт на производство в Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

На днях стало известно, что американская оборонная компания Northrop Grumman планирует производить боеприпасы среднего калибра на территории Украины.