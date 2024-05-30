В США открыли завод, который будет производить артиллерийские снаряды для Украины

Пентагон в городе Мескит (штат Техас) открыл новый оружейный завод General Dynamics по производству артиллерийских боеприпасов, которые будут поставлять в Украину: там планируют производить около 30 тысяч 155-мм снарядов в месяц.

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Об этом сообщает The New York Times .

Отмечается, что завод расположен в промышленной зоне недалеко от Далласа и начали его строить после вторжения России в Украину.

Американская оборонная компания General Dynamics смогла построить завод примерно через 10 месяцев после начала строительства благодаря финансированию от Конгресса и помощи компании Repkon.

Инвестиции в новое оборонное предприятие составили более $500 млн.

Завод оборудован тремя производственными линиями. Он обеспечит около 350 рабочих мест, когда выйдет на полную производственную мощность.

Планируется, что на предприятии будут ежемесячно производить около 30 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц. Два других завода в США суммарно производят около 36 тысяч снарядов в месяц.

В то же время Пентагон планирует производить 100 тысяч снарядов в месяц до конца 2025 года, чтобы обеспечить потребности ВСУ.

Снаряды для ВСУ

Спрос на 155-мм артиллерийские снаряды резко возрос после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Но запасы союзников для собственной обороны иссякли из-за передачи помощи ВСУ, которым приходится выпускать тысячи снарядов в сутки, чтобы сдержать оккупантов.

Напомним, весной 2023 года Евросоюз пообещал Украине 1 млн. снарядов в течение 12 месяцев. Однако после достижения согласия возник спор по поводу того, где эти боеприпасы брать. Премьер-министр Польши рассказывал, что в Европе нет необходимого количества снарядов, поэтому их нужно закупать вне блока.

Идея закупки 800 тысяч снарядов у нескольких стран была изложена премьер-министром Чехии Петром Фиалой на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже 26 февраля. Уже в марте Союзники Украины подготовили почти все средства, которые понадобятся для инициативы под руководством Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Фиал сказал, что предложение его страны могут поддержать 15 стран, но не назвал их.

"По нашим оценкам, в 2025 году в Европе и Украине должно быть достаточное производство боеприпасов, но нам нужно преодолеть период до этого времени. Чешская инициатива – это способ, которым европейские государства могут это сделать", - сказал он.

Президент Чехии Петр Павел в интервью немецкому телеканалу ARD рассказал, что первые 180 тысяч боеприпасов будут доставлены в Украину в июне и уже есть контракты на еще 5-6-значное количество снарядов.