Правительство установит прибыльность для производителей боеприпасов в размере до 25% от себестоимости

Правительство утвердило постановление, устанавливающее уровень доходности для отечественных производителей боеприпасов на уровне 25%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Он напомнил, что за последние два года было существенно наращено изготовление собственного оружия. Среди самых успешных кейсов – революция в сфере производства разных типов дронов.

"Одним из факторов успеха стало привлечение частных производителей. Мы установили для них норму рентабельности на уровне 25%, и в итоге производство дронов у нас за год выросло в 100 раз", – рассказал Шмигаль.

Он добавил, что сегодня (24 мая, - ред.) правительство утвердило постановление, устанавливающее тот же уровень доходности для отечественных производителей боеприпасов.

Премьер-министр отметил, что это позволит производителям расширить и модернизировать свои линии.

"Ожидаем также увидеть новые компании и новые инвестиции", - подытожил он.

Напомним, на заседании 22 февраля Верховная Рада приняла в целом законопроект о включении прибыли предприятий, работающих на обеспечение нужд безопасности и обороны, в цену поставленных товаров и услуг.

В Украине работают 500 оборонных предприятий

Отметим, что Украина пытается нарастить собственное производство вооружения, чтобы уменьшить зависимость от поставок западных партнеров, учитывая, что в последнее время они поступают все дольше.

В настоящее время в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В этом приоритетном производстве задействовано почти 300 тысяч человек, производящих отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.

Ранее в Минобороны сообщили, что сейчас на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

Кабинет Министров работает над созданием новых программ, подобных действующей "Доступные кредиты 5-7-9", которые будут кредитовать частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Правительство также создало Промышленно-оборонный комитет Украины, к работе которого привлекут производителей оружия, независимых экспертов и специалистов, чтобы вывести украинский ОПК на новый уровень.

Напомним, как отмечал премьер-министр Денис Шмигаль, в 2024 году Украина должна увеличить мощности своего оборонно-промышленного комплекса в 6 раз, а министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявлял, что Украина за 2023 год существенно нарастила собственное производство снарядов и дронов.

В 2024 году на закупку вооружений, в частности, у отечественных производителей, в бюджете предусмотрено $6 млрд. В настоящее время Украина ведет переговоры с иностранными партнерами по покупке за их средства продукции украинской военной промышленности.

Дания уже приняла решение о закупке вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины у украинских производителей.