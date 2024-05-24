Уряд встановить прибутковість для виробників боєприпасів у розмірі до 25% від собівартості

Уряд затвердив постанову, яка встановлює рівень прибутковості для вітчизняних виробників боєприпасів на рівні 25%.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що за останні два роки було суттєво нарощене виготовлення власної зброї. Серед найуспішніших кейсів — революція у сфері виробництва різних типів дронів.

"Одним із факторів успіху стало залучення приватних виробників. Ми встановили для них норму рентабельності на рівні 25%, і в підсумку виробництво дронів у нас за рік зросло в 100 разів", - розповів Шмигаль.

Він додав, що сьогодні (24 травня, - ред.) уряд затвердив постанову, яка встановлює той самий рівень прибутковості для вітчизняних виробників боєприпасів.

Премʼєр-міністр зазначив, що це дозволить виробникам розширити та модернізувати свої лінії.

"Очікуємо також побачити нові компанії та нові інвестиції", - підсумував він.

Нагадаємо, на засіданні 22 лютого Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про включення прибутку підприємств, які працюють на забезпечення потреб безпеки та оборони, в ціну поставлених товарів та послуг.

В Україні працюють 500 оборонних підприємств

Зазначимо, що Україна намагається наростити власне виробництво озброєння, аби зменшити залежність від поставок західних партнерів, враховуючи те, що останнім часом вони надходять все довше.

Зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, повідомив президент України Володимир Зеленський. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей, які виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.

Раніше в Міноборони повідомили, що наразі на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Кабінет Міністрів працює над створенням нових програм, подібних до чинної "Доступні кредити 5-7-9", які кредитуватимуть приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Уряд також утворив Промислово-оборонний комітет України, до роботи якого долучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців, щоб вивести український ОПК на новий рівень.

Нагадаємо, як зауважував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у 2024 році Україна має збільшити потужності свого оборонно-промислового комплексу в 6 разів, а міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявляв, що Україна за 2023 рік суттєво наростила власне виробництво снарядів та дронів.

У 2024 році на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників, у бюджеті передбачено $6 млрд. Наразі Україна веде переговори з іноземними партнерами щодо купівлі за їхні кошти продукції української військової промисловості.

Данія вже ухвалила рішення про закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних сил України в українських виробників.