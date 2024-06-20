Україна і французька оборонна група Thales підписали угоди про створення спільного підприємства

Французька оборонна група Thales підписала три угоди з Україною, які спрямовані на посилення оперативного забезпечення ЗСУ на передовій та зміцнення потенціалу місцевої оборони.

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Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що дві з цих угод стосуються одного з підприємств АТ "Українська оборонна промисловість".

У першій угоді оголошується про намір Thales створити спільне підприємство в Україні, яке сприятиме постачанню та експлуатації обладнання з портфеля оборонних систем Групи, включаючи засоби радіоелектронної боротьби, а також тактичне обладнання зв'язку, системи протиповітряної оборони та радари.

Друга угода стосується радіоелектронної боротьби, де Thales забезпечуватиме всебічне технічне обслуговування, тестування та спеціалізовану підготовку. Ця угода спрямована на розвиток локальних можливостей технічного обслуговування в Україні, що дозволить скоротити цикли ремонту та технічного обслуговування та забезпечити найкращу експлуатаційну готовність.

В третій угоді, підписаній з українським виробником БпЛА FRDM, Thales має намір спільно розробити та виробити безпілотну авіаційну систему, здатну нести та скидати боєприпаси.

Як розповів старший виконавчий віце-президент з міжнародного розвитку Паскаль Суріс, Thales є давнім партнером українських збройних сил, - співпраця триває вже понад 10 років. Спочатку вона відбувалась в галузі радіоелектронної боротьби, а потім була розширена до широкого спектру програм. У короткостроковій перспективі ці угоди ще більше зміцнюють підтримку Thales у забезпеченні боєздатності України.

Будівництво оборонних заводів в Україні

Нагадаємо, раніше у червні німецька компанія Rheinmetall оголосила про плани щодо відкриття заводу з виробництва бойових машин піхоти Lynx в Україні в найближчому майбутньому та заявила, що веде переговори з українськими постачальниками про нове спільне підприємство з виробництва артилерійських боєприпасів у країні.

Також цього місяця франко-німецький виробник KNDS та українська фірма KZVV підписали контракт на виробництво в Україні артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Днями стало відомо, що американська оборонна компанія Northrop Grumman планує виробляти боєприпаси середнього калібру на території України.