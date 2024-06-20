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Україна і французька оборонна група Thales підписали угоди про створення спільного підприємства
Французька оборонна група Thales підписала три угоди з Україною, які спрямовані на посилення оперативного забезпечення ЗСУ на передовій та зміцнення потенціалу місцевої оборони.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Зазначається, що дві з цих угод стосуються одного з підприємств АТ "Українська оборонна промисловість".
У першій угоді оголошується про намір Thales створити спільне підприємство в Україні, яке сприятиме постачанню та експлуатації обладнання з портфеля оборонних систем Групи, включаючи засоби радіоелектронної боротьби, а також тактичне обладнання зв'язку, системи протиповітряної оборони та радари.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Друга угода стосується радіоелектронної боротьби, де Thales забезпечуватиме всебічне технічне обслуговування, тестування та спеціалізовану підготовку. Ця угода спрямована на розвиток локальних можливостей технічного обслуговування в Україні, що дозволить скоротити цикли ремонту та технічного обслуговування та забезпечити найкращу експлуатаційну готовність.
В третій угоді, підписаній з українським виробником БпЛА FRDM, Thales має намір спільно розробити та виробити безпілотну авіаційну систему, здатну нести та скидати боєприпаси.
Як розповів старший виконавчий віце-президент з міжнародного розвитку Паскаль Суріс, Thales є давнім партнером українських збройних сил, - співпраця триває вже понад 10 років. Спочатку вона відбувалась в галузі радіоелектронної боротьби, а потім була розширена до широкого спектру програм. У короткостроковій перспективі ці угоди ще більше зміцнюють підтримку Thales у забезпеченні боєздатності України.
Будівництво оборонних заводів в Україні
Нагадаємо, раніше у червні німецька компанія Rheinmetall оголосила про плани щодо відкриття заводу з виробництва бойових машин піхоти Lynx в Україні в найближчому майбутньому та заявила, що веде переговори з українськими постачальниками про нове спільне підприємство з виробництва артилерійських боєприпасів у країні.
Також цього місяця франко-німецький виробник KNDS та українська фірма KZVV підписали контракт на виробництво в Україні артилерійських снарядів калібру 155 мм.
Днями стало відомо, що американська оборонна компанія Northrop Grumman планує виробляти боєприпаси середнього калібру на території України.