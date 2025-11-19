Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Госдеп США одобрил продажи Украине услуг по модернизации систем ПВО Patriot на $105 миллионов

Patriot
Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для Patriot / Shutterstock

Государственный департамент США одобрил возможную иностранную военную продажу Украине оборудования и услуг для обеспечения поддержки системы противовоздушной обороны Patriot на ориентировочную сумму примерно 105 миллионов долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Управление военного сотрудничества Министерства обороны США.

Отмечается, что украинское правительство запросило приобретение товаров и услуг, связанных с техническим обслуживанием систем, включая модернизацию пусковых установок M901 до конфигурации M903, вспомогательным оборудованием и запасными деталями. Это обеспечивает расширение возможностей системы Patriot и позволяет использовать более современные типы ракет и гибкие конфигурации боекомплекта.

Поставка позволит Украине более эффективно противодействовать текущим и будущим угрозам и укрепит ее возможности в сферах противовоздушной обороны.

В Госдепе отмечают, что эта продажа будет способствовать внешнеполитическим и целям безопасности США, поскольку усиливает обороноспособность Украины — партнера, который играет важную роль в политической стабильности и экономическом развитии Европы.

В частности, пакет включает:

  • модернизацию пусковых установок M901 до конфигурации M903;
  • секретные и несекретные предусмотренные списки погрузки и утвержденные списки запасов для наземного вспомогательного оборудования;
  • вспомогательное оборудование; запасные части;
  • поддержку и обучение;
  • другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

Ранее США согласовали продажу Украине оборудования на сумму более $300 млн. Снабжение предусматривает поддержку систем Patriot, а также закупку и обслуживание спутниковых терминалов Starlink.

Автор:
Светлана Манько