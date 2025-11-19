Госдеп США одобрил продажи Украине услуг по модернизации систем ПВО Patriot на $105 миллионов

Государственный департамент США одобрил возможную иностранную военную продажу Украине оборудования и услуг для обеспечения поддержки системы противовоздушной обороны Patriot на ориентировочную сумму примерно 105 миллионов долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Управление военного сотрудничества Министерства обороны США.

Отмечается, что украинское правительство запросило приобретение товаров и услуг, связанных с техническим обслуживанием систем, включая модернизацию пусковых установок M901 до конфигурации M903, вспомогательным оборудованием и запасными деталями. Это обеспечивает расширение возможностей системы Patriot и позволяет использовать более современные типы ракет и гибкие конфигурации боекомплекта.

Поставка позволит Украине более эффективно противодействовать текущим и будущим угрозам и укрепит ее возможности в сферах противовоздушной обороны.

В Госдепе отмечают, что эта продажа будет способствовать внешнеполитическим и целям безопасности США, поскольку усиливает обороноспособность Украины — партнера, который играет важную роль в политической стабильности и экономическом развитии Европы.

В частности, пакет включает:

модернизацию пусковых установок M901 до конфигурации M903;

секретные и несекретные предусмотренные списки погрузки и утвержденные списки запасов для наземного вспомогательного оборудования;

вспомогательное оборудование; запасные части;

поддержку и обучение;

другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

Ранее США согласовали продажу Украине оборудования на сумму более $300 млн. Снабжение предусматривает поддержку систем Patriot, а также закупку и обслуживание спутниковых терминалов Starlink.