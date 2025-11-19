Держдеп США схвалив продаж Україні послуг з модернізації систем ППО Patriot на $105 мільйонів.

Державний департамент США схвалив можливий іноземний військовий продаж Україні обладнання та послуг для забезпечення підтримки системи протиповітряної оборони Patriot на орієнтовну суму приблизно 105 мільйонів доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

Зазначається, що український уряд подав запит на придбання товарів і послуг, пов’язаних із технічним обслуговуванням систем, включно з модернізацією пускових установок M901 до конфігурації M903, допоміжним обладнанням та запасними деталями. Це забезпечує розширення можливостей системи Patriot і дозволяє використовувати сучасніші типи ракет та гнучкі конфігурації боєкомплекту.

Поставка дозволить Україні ефективніше протидіяти поточним і майбутнім загрозам та зміцнить її можливості у сферах протиповітряної оборони.

У Держдепі наголошують, що цей продаж сприятиме зовнішньополітичним і безпековим цілям США, оскільки посилює обороноздатність України — партнера, який відіграє важливу роль у політичній стабільності та економічному розвитку Європи.

Зокрема, пакет включає:

модернізацію пускових установок M901 до конфігурації M903;

секретні та несекретні передбачені списки навантаження та затверджені списки запасів для наземного допоміжного обладнання;

допоміжне обладнання, запасні частини;

підтримку та навчання;

інші супутні елементи логістики та підтримки програми.

Раніше США погодили продаж Україні обладнання на суму понад $300 млн. Постачання передбачає підтримку систем Patriot, а також закупівлю і обслуговування супутникових терміналів Starlink.