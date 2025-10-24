Боєприпаси та ракети для ППО: Італія готує 12-й пакет допомоги Україні — Вloomberg

Італія готує 12-й пакет військової допомоги Україні, зосереджений на боєприпасах та ракетах SAMP/T для систем протиповітряної оборони.

Як пише Delo.ua про це повідомляє Вloomberg з посиланням на власні джерела.

На думку інсайдерів, пакет може бути готовий вже наприкінці року, залежно від парламентських процедур. Уряд Джорджії Мелоні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році надіслав 11 пакетів допомоги загальною вартістю від 2,5 до 3 мільярдів євро (від 2,9 до 3,48 мільярда доларів), у ому числі дві ракетні батареї SAMP/T. Деталі пакетів не розголошуються, вони підпадають під закони про державну конфіденційність.

Ці кроки демонструють постійну підтримку Риму Києва, навіть якщо фіскальний простір Італії значно обмежений, а підтримка України США зменшилася.

Джерела Вloomberg додали, що уряд Італії також обговорює питання про активацію національного виняткового пункту щодо витрат на оборону після завершення процедури порушення через надмірний дефіцит. Обидва є механізмами в рамках бюджетних правил ЄС, що дозволяють додаткові витрати на оборону.

Італія також дала зрозуміти, що приєднається до ініціативи Північноатлантичного договору, спрямованої на закупівлю американської зброї, включаючи ракети Patriot, за рахунок європейських коштів. За словами джерел, сума внеску країни ще не визначена.

Крім того, Італія, яка традиційно відстає у витратах на оборону, домовилася з союзниками по НАТО про збільшення свого оборонного бюджету до загального рівня 5% валового внутрішнього продукту до 2035 року.

Нагадаємо, шість країн НАТО профінансували чотири пакети оборонної допомоги Україні на суму понад 2 млрд доларів у межах ініціативи "Список пріоритетних вимог України" (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL). Ще два пакети наразі узгоджуються зі США.