Италия готовит 12 пакет военной помощи Украине, сосредоточенный на боеприпасах и ракетах SAMP/T для систем противовоздушной обороны.

Как пишет Delo . ua об этом сообщает В Loomberg со ссылкой на собственные источники.

По мнению инсайдеров, пакет может быть готов уже в конце года, в зависимости от парламентских процедур. Правительство Джорджии Мэлони с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году направило 11 пакетов помощи общей стоимостью от 2,5 до 3 миллиардов евро (от 2,9 до 3,48 миллиарда долларов), в том числе две ракетные батареи SAMP / T . Детали пакетов не разглашаются, они подпадают под законы о государственной конфиденциальности.

Эти шаги демонстрируют постоянную поддержку Рима Киева, даже если фискальное пространство Италии значительно ограничено, а поддержка Украины США уменьшилась.

Источники Вloomberg добавили, что правительство Италии также обсуждает вопрос об активации национального исключительного пункта по расходам на оборону после завершения процедуры нарушения из-за чрезмерного дефицита. Оба являются механизмами в рамках бюджетных правил ЕС, разрешающих дополнительные расходы на оборону.

Италия также дала понять, что присоединится к инициативе Североатлантического договора, направленному на закупку американского оружия, включая ракеты Patriot, за счет европейских средств. По словам источников, сумма взноса страны еще не определена.

Кроме того, традиционно отстающая в расходах на оборону Италия договорилась с союзниками по НАТО об увеличении своего оборонного бюджета до общего уровня 5% валового внутреннего продукта к 2035 году.

Напомним, шесть стран НАТО профинансировали четыре пакета оборонной помощи Украине на сумму более 2 млрд долларов в рамках инициативы "Список приоритетных требований Украины" (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL). Еще два пакета согласуются с США.