Google Play видалив російські додатки VK, месенджер Max та сервіси Mail.ru

Американський магазин додатків Google Play видалив популярні російські сервіси компанії VK та месенджер Max. Блокування відбулося в межах виконання санкційних обмежень проти російських технологічних компаній.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал "Настоящее Время".

Окрім головного додатка соцмережі "VK" та месенджера "Max", з Google Play також зникли інші популярні продукти холдингу, зокрема:

Соціальна мережа "Однокласники";

Платформа "Дзен";

Поштовий клієнт "Mail.ru".

У компанії VK вже прокоментували інцидент, зазначивши, що раніше встановлені на пристроях сервіси та додатки продовжують працювати у звичайному режимі без обмежень. Російським користувачам радять завантажувати їх з інших магазинів додатків для Android.

Втім, за даними журналістів, додатки VK та Max наразі недоступні й в китайському магазині Huawei AppGallery.

Чому видалили додатки та що відомо про месенджер Max

Рішення Google Play ухвалили після того, як минулого тижня Європейський Союз запровадив жорсткі санкції проти компанії VK та юридичної особи месенджера Max — АТ "Комунікаційна платформа" , яке є дочірньою структурою VK.

Російський месенджер Max презентували у бета-версії в березні 2025 року. Російська влада створювала його як офіційну заміну для Telegram та WhatsApp. Нагадаємо, що спроби повністю заблокувати ці міжнародні платформи для російських користувачів тривають у РФ з літа 2025 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС увів санкції проти російської компанії VK та месенджера Max. Європейський Союз розширив санкційний список, додавши туди одну з найбільших технологічних компаній Росії — VK (колишня Mail.ru Group), а також розробника російського месенджера Max — АТ "Комунікаційна платформа".