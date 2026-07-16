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Google Play удалил российские приложения VK, мессенджер Max и сервисы Mail.ru

Google Play
Google Play удалил российские приложения VK, мессенджер Max и сервисы Mail.ru

Американский магазин приложений Google Play удалил популярные российские сервисы компании VK и мессенджер Max. Блокировка состоялась в рамках исполнения санкционных ограничений против российских технологических компаний.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал "Настоящее Время".

Кроме главного приложения соцсети "VK" и мессенджера "Max", из Google Play также исчезли другие популярные продукты холдинга, в частности:

  • Социальная сеть "Одноклассники";
  • Платформа "Дзэн";
  • Почтовый клиент "Mail.ru".

В компании VK уже прокомментировали инцидент, отметив, что ранее установленные на устройствах сервисы и приложения продолжают работать в обычном режиме без ограничений. Российским пользователям советуют загружать их из других приложений для Android.

Впрочем, по данным журналистов, приложения VK и Max пока недоступны и в китайском магазине Huawei AppGallery.

Почему удалили приложения и что известно о мессенджере Max

Решение Google Play было принято после того, как на прошлой неделе Европейский Союз ввел жесткие санкции против компании VK и юридического лица мессенджера Max — АО "Коммуникационная платформа", которое является дочерней структурой VK.

Российский мессенджер Max был презентован в бета-версии в марте 2025 года. Российские власти создавали его как официальную замену для Telegram и WhatsApp. Напомним, попытки полностью заблокировать эти международные платформы для российских пользователей продолжаются в РФ с лета 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции против российской компании VK и мессенджера Max. Европейский Союз расширил санкционный список, добавив туда одну из крупнейших технологических компаний России – VK (бывшая Mail.ru Group), а также разработчика российского мессенджера Max – АО "Коммуникационная платформа".

Автор:
Максим Кольц