- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Керівник агентства PlayCity Геннадій Новіков йде з посади: що відомо
Голова PlayCity — Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу — Геннадій Новіков подав заяву про звільнення за власним бажанням.
Як пише Delo.ua, про це він повідомив 16 липня у Facebook.
"Я йду з посади з відчуттям, що ми заклали правильний фундамент. І це рішення я також ухвалюю по совісті – так, як вважаю правильним для інституції, команди та держави", – написав Новіков.
За його словами, основними результатами роботи PlayCity з моменту його запуску в червні 2025 року зокрема стали:
- відновлення ліцензування ринку;
- розробка Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ);
- блокування понад 700 сторінок у соцмережах та запуск трекінгу нелегальних вебресурсів, через який заблокували понад 9,5 тис. сайтів і дзеркал;
- накладення 88 млн грн штрафів за порушення правил реклами азартних ігор;
- відновлення планових перевірок, впровадження повної звітності бізнесу та нових вимог щодо моніторингу ігрової залежності у гравців.
Крім того, спільно з Міністерством оборони України було створено механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор.
Новіков також додав, що ДСОМ має запрацювати в повному функціоналі вже цього року. Наразі команда підготувала все необхідне для проведення тендеру на другу чергу цієї системи.
Нагадаємо, у червні Державне агентство PlayCity ініціювало запровадження окремого порядку проведення конкурсу на посаду свого керівника. Мета — закріпити прозору та незалежну процедуру відбору, яка має забезпечити сталість реформи ринку азартних ігор і лотерей.