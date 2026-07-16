Керівник агентства PlayCity Геннадій Новіков йде з посади: що відомо

Голова PlayCity — Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу — Геннадій Новіков подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Як пише Delo.ua, про це він повідомив 16 липня у Facebook.

"Я йду з посади з відчуттям, що ми заклали правильний фундамент. І це рішення я також ухвалюю по совісті – так, як вважаю правильним для інституції, команди та держави", – написав Новіков.

За його словами, основними результатами роботи PlayCity з моменту його запуску в червні 2025 року зокрема стали:

відновлення ліцензування ринку;

розробка Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ);

блокування понад 700 сторінок у соцмережах та запуск трекінгу нелегальних вебресурсів, через який заблокували понад 9,5 тис. сайтів і дзеркал;

накладення 88 млн грн штрафів за порушення правил реклами азартних ігор;

відновлення планових перевірок, впровадження повної звітності бізнесу та нових вимог щодо моніторингу ігрової залежності у гравців.

Крім того, спільно з Міністерством оборони України було створено механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор.

Новіков також додав, що ДСОМ має запрацювати в повному функціоналі вже цього року. Наразі команда підготувала все необхідне для проведення тендеру на другу чергу цієї системи.

Нагадаємо, у червні Державне агентство PlayCity ініціювало запровадження окремого порядку проведення конкурсу на посаду свого керівника. Мета — закріпити прозору та незалежну процедуру відбору, яка має забезпечити сталість реформи ринку азартних ігор і лотерей.