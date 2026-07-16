Оклади працівників культури зростуть на 70%: хто і коли отримає вищі зарплати

Кабінет Міністрів України, за пропозицією Мінкульту та Мінекономіки, ухвалив постанову про початок першого етапу реформи оплати праці у сфері культури. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Запускаємо реформу оплати праці у сфері культури. Підвищуємо до 70% посадові оклади працівників уже з 1 січня 2027. Команда Мінкульту разом з колегами пів року напрацьовувала рішення для збільшення оплати. Разом з цим готуємо наступний етап — перехід до сучасної, справедливої та прозорої моделі винагороди", — зазначила міністерка культури Тетяна Бережна.

Нові правила передбачають такі умови підвищення посадових окладів:

на 70% зростуть оклади працівників державних і комунальних закладів культури, визначені за Єдиною тарифною сіткою, а також працівників Українського культурного фонду та Українського інституту книги;

на 40% збільшаться оклади для працівників державних і комунальних закладів, чиї ставки встановлені із застосуванням коефіцієнтів підвищення до 1,3 включно.

Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак у свою чергу підкреслила, що "підвищення посадових окладів працівників культури – це не окреме рішення для однієї галузі, а початок комплексної реформи оплати праці всієї бюджетної сфери".

Обласні ОВА та Київська міська військова адміністрація отримали доручення забезпечити виконання постанови у закладах культури, що належать до сфери їх управління.

Як зазначили у відомстві, реформа оплати праці є одним із ключових заходів Стратегії розвитку культури в Україні до 2030 року. Вона має підвищити престиж роботи у сфері культури, допомогти зберегти професійних фахівців.

Нагадаємо, у червні Україна та Міжнародна організація праці (МОП) підписали Програму гідної праці на 2026–2029 роки, яка спрямована на створення продуктивної зайнятості, розвиток людського капіталу та підтримку бізнесу