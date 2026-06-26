У Мінекономіки заявили про дефіцит кадрів і до 5 млн людей поза ринком праці

Основною проблемою українського ринку праці залишається гострий дефіцит робочої сили, тоді як від 3,5 до 5 млн людей працездатного віку з різних причин не залучені до економічної діяльності.

Як пише Delo.ua, про це повідомила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак, інформує "Інтерфакс-Україна".

Про проблему ринку праці України

За її словами, нестача працівників стала одним із ключових викликів для бізнесу. Нині близько 75% українських підприємств відчувають кадровий дефіцит, а окремі компанії змушені припиняти діяльність саме через брак персоналу.

Водночас, зазначила посадовиця, в Україні є значний резерв робочої сили - від 3,5 до 5 млн людей працездатного віку, які залишаються поза ринком праці. Йдеться, зокрема, про людей з інвалідністю, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та жінок, які стикаються з різними бар'єрами для працевлаштування.

На думку Дарії Марчак, одним із головних завдань держави є створення умов, які дадуть цим категоріям громадян можливість повноцінно інтегруватися в ринок праці та подолати існуючі перешкоди.

Для цього, за її словами, необхідно переглянути підходи до професійної підготовки, розвитку компетенцій та забезпечити доступ до сучасних програм перекваліфікації, щоб люди могли швидше адаптуватися до актуальних потреб роботодавців.

Додамо, впродовж січня – травня 2026 року через Державну службу зайнятості роботу шукали майже 341 тисяча людей. Аналіз заявок виявив значний розрив: у торгівлі та бухгалтерії переважають жінки, тоді як серед водіїв та трактористів більшість становлять чоловіки.