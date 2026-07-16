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Руководитель агентства PlayCity Геннадий Новиков уходит с должности: что известно

Геннадий Новиков
Геннадий Новиков уходит с поста руководителя PlayCity/Фото: facebook.com/gennadiy.novickov

Глава PlayCity — Государственного агентства по контролю игорного и лотерейного бизнеса — Геннадий Новиков подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как пишет Delo.ua, об этом он сообщил 16 июля в Facebook.

"Я ухожу с должности с ощущением, что мы заложили правильный фундамент. И это решение я также принимаю по совести – так, как считаю правильным для институции, команды и государства", – написал Новиков .

По его словам, основными результатами работы PlayCity с момента его запуска в июне 2025 года, в частности, стали:

  • возобновление лицензирования рынка;
  • разработка Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ);
  • блокировка более 700 страниц в соцсетях и запуск треккинга нелегальных вебресурсов, через который заблокировали более 9,5 тыс. сайтов и зеркал;
  • наложение 88 млн грн штрафов за нарушение правил рекламы азартных игр;
  • восстановление плановых проверок, внедрение полной отчетности бизнеса и новых требований по мониторингу игровой зависимости у игроков.

Кроме того, совместно с Министерством обороны Украины был создан механизм ограничения доступа военнослужащих к азартным играм.

Новиков также добавил, что ГСОМ должен заработать в полном функционале уже в этом году. Пока команда подготовила все необходимое для проведения тендера на вторую очередь этой системы.

Напомним, в июне Государственное агентство PlayCity инициировало введение отдельного порядка проведения конкурса на должность своего руководителя. Цель — закрепить прозрачную и независимую процедуру отбора, обеспечивающую постоянство реформы рынка азартных игр и лотерей.

Автор:
Татьяна Ковальчук