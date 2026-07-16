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Руководитель агентства PlayCity Геннадий Новиков уходит с должности: что известно
Глава PlayCity — Государственного агентства по контролю игорного и лотерейного бизнеса — Геннадий Новиков подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Как пишет Delo.ua, об этом он сообщил 16 июля в Facebook.
"Я ухожу с должности с ощущением, что мы заложили правильный фундамент. И это решение я также принимаю по совести – так, как считаю правильным для институции, команды и государства", – написал Новиков .
По его словам, основными результатами работы PlayCity с момента его запуска в июне 2025 года, в частности, стали:
- возобновление лицензирования рынка;
- разработка Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ);
- блокировка более 700 страниц в соцсетях и запуск треккинга нелегальных вебресурсов, через который заблокировали более 9,5 тыс. сайтов и зеркал;
- наложение 88 млн грн штрафов за нарушение правил рекламы азартных игр;
- восстановление плановых проверок, внедрение полной отчетности бизнеса и новых требований по мониторингу игровой зависимости у игроков.
Кроме того, совместно с Министерством обороны Украины был создан механизм ограничения доступа военнослужащих к азартным играм.
Новиков также добавил, что ГСОМ должен заработать в полном функционале уже в этом году. Пока команда подготовила все необходимое для проведения тендера на вторую очередь этой системы.
Напомним, в июне Государственное агентство PlayCity инициировало введение отдельного порядка проведения конкурса на должность своего руководителя. Цель — закрепить прозрачную и независимую процедуру отбора, обеспечивающую постоянство реформы рынка азартных игр и лотерей.