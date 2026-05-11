Проживання пропонують безкоштовне: скільки платять за збір полуниці в Польщі

Польські фермери шукають сезонних працівників для збору ягод, підвищуючи оплату і пропонуючи бонуси у вигляді безкоштовного проживання.

Скільки платять за збір полуниці в Польщі

Зазначається, що знайти охочих збирати полуницю непросто, тому польські фермери випробовують різні методи залучення працівників.

Наразі господарства підвищують оплату та додають додаткові умови, щоб залучити людей.

На більшості плантацій заробіток залежить від кількості зібраних ягід. Тому чим швидше працівник збирає урожай, тим більше може заробити.

У Люблінському повіті Сілезького воєводства пропонують від 4 до 5 злотих (приблизно 48-60 грн) за кожен зібраний кошик полуниці – це одна з найвищих ставок на ринку. У деяких регіонах платять близько 2,50 злотих за кілограм (30 грн), але роботодавець надає безкоштовне житло, а робота триває з червня до вересня.

Наразі фермерські господарств активно шукають сезонних працівників для збору полуниці, малини та чорниці. Там обіцяють від 4000 до 8000 злотих (48 000 - 96 000 грн) на місяць, залежно від обсягів роботи. Від кандидатів вимагають фізичної витривалості, а в окремих випадках – наявності водійських прав.

У районі Рави Мазовецької пропонують погодинну оплату від 25 до 35 злотих (300 - 420 грн), але житло при цьому не надається. Натомість в Олесницькому районі Нижньої Сілезії фермери зазначають, що ягоди вирощують на полях із солом’яним покриттям, що полегшує збір, але конкретні ставки не розголошують.

Але сезонна робота в Польщі не обмежується лише ягодами. У районі Слупська шукають працівників для догляду за посівами та прополювання грядок із зарплатою близько 5000 злотих (60 000 грн) на місяць. Досвід роботи не є обов’язковим, а деякі роботодавці навіть компенсують транспортні витрати.

Українці становлять дві третини усіх іноземних працівників у Польщі

Українці становлять 67% від загальної кількості усіх іноземців, зайнятих у польській економіці. Це близько 5% усіх зайнятих у Польщі.

Також українські мігранти вирізняються не лише чисельністю, а й рівнем економічної активності. На сьогодні близько 80% українців, які проживають у Польщі, є економічно активними, тобто мають роботу, сплачують податки та соціальні внески. Це суттєво більше, ніж у Німеччині (близько 25%) чи Чехії (48%).

За даними центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, більшість українських працівників традиційно зайняті у логістиці, сфері послуг, переробній промисловості, будівництві та транспорті — секторах, де дефіцит кадрів є постійним.

Водночас, аналітики відмічають, що українці все частіше не погоджуються на некваліфіковані посади та обирають роботодавців, які пропонують соціальні гарантії та можливості професійного розвитку, а не лише короткострокову зайнятість. Такі тенденції свідчать про те, що у довгостроковій перспективі українські трудові мігранти можуть перетворитися з тимчасового ресурсу на сталу опору польського ринку праці.

Нараз українські біженці у Польщі отримують зарплатню у середньому 973 євро на місяць, що значно менше ніж в інших країнах Європи. При цьому поляки заробляють 1 227 євро.