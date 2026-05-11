Проживание предлагают бесплатное: сколько платят за сбор клубники в Польше

Польские фермеры ищут сезонных работников для сбора ягод, повышая оплату и предлагая бонусы в виде бесплатного проживания.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает WP Finanse.

Сколько платят за сбор клубники в Польше

Отмечается, что найти желающих собирать клубнику непросто, поэтому польские фермеры испытывают разные методы привлечения работников.

Сейчас хозяйства повышают оплату и добавляют дополнительные условия для привлечения людей.

В большинстве плантаций заработок зависит от количества собранных ягод. Поэтому чем быстрее работник убирает урожай, тем больше может заработать.

В Люблинском уезде Силезского воеводства предлагают от 4 до 5 злотых (около 48-60 грн) за каждую собранную корзину клубники – это одна из самых высоких ставок на рынке. В некоторых регионах платят около 2,50 злотых за килограмм (30 грн), но работодатель предоставляет бесплатное жилье, а работа продолжается с июня по сентябрь.

Сейчас фермерские хозяйства активно ищут сезонных работников для сбора клубники, малины и черники. Там обещают от 4000 до 8000 злотых (48 000 – 96 000 грн) в месяц, в зависимости от объемов работы. От кандидатов требуют физической выносливости, а в отдельных случаях – наличия водительских прав.

В районе Равы Мазовецкой предлагают почасовую оплату от 25 до 35 злотых (300 – 420 грн), но жилье при этом не предоставляется. В Олесницком районе Нижней Силезии фермеры отмечают, что ягоды выращивают на полях с соломенным покрытием, что облегчает сбор, но конкретные ставки не разглашают.

Но сезонная работа в Польше не ограничивается только ягодами. В районе Слупска ищут работников по уходу за посевами и пропалки грядок с зарплатой около 5000 злотых (60 000 грн) в месяц. Опыт работы не обязателен, а некоторые работодатели даже компенсируют транспортные расходы.

Украинцы составляют две трети всех иностранных работников в Польше

Украинцы составляют 67% от общего числа всех иностранцев, занятых в польской экономике. Это около 5% всех занятых в Польше.

Также украинские мигранты отличаются не только численностью, но и уровнем экономической активности. На сегодняшний день около 80% украинцев, проживающих в Польше, экономически активны, то есть имеют работу, платят налоги и социальные взносы. Это значительно больше, чем в Германии (около 25%) или Чехии (48%).

По данным центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal, большинство украинских работников традиционно занятые в логистике, сфере услуг, перерабатывающей промышленности, строительстве и транспорте — секторах, где дефицит кадров постоянен.

В то же время аналитики отмечают, что украинцы все чаще не соглашаются на неквалифицированные должности и выбирают работодателей, предлагающих социальные гарантии и возможности профессионального развития, а не только краткосрочную занятость. Такие тенденции свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспективе украинские трудовые мигранты могут превратиться из временного ресурса в устойчивое сопротивление польского рынка труда.

Сейчас украинские беженцы в Польше получают зарплату в среднем 973 евро в месяц, что значительно меньше, чем в других странах Европы. При этом поляки зарабатывают 1227 евро.