Ещё два пункта пропуска с Польшей для автобусов открывают запись в очередь: о каких идет речь

автобус
Объединение на границе с Польшей / Depositphotos

С 9 сентября еще два пункта пропуска на границе с Польшей: "Грушев — Будомеж" и "Нижанковичи — Мальховичи" переходят на систему слотирования для автобусов. Водители и перевозчики смогут записаться на конкретное время пересечения границы во избежание очередей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Слотирование стартует на новых пунктах пропуска

Запись на конкретное время пересечения границы откроется 8 сентября в 12.00, а движение по новым слотам начнется 9 сентября в 12.00.

Слотирование позволяет уменьшить ожидания в очередях, обеспечивает прогнозируемое время выезда и удобную планировку как для регулярных, так и для нерегулярных рейсов, отмечают в пресс-службе.

В настоящее время эта система работает на 25 из 29 пунктов пропуска для автобусов. С начала работы онлайн-сервиса "єЧерга" границу уже пересекли почти 288 тысяч автобусов.

Про "єЧерга"

Для рейсовых автобусов, выполняющих международные пассажирские перевозки, "єЧерга" заработала в тестовом режиме 1 августа 2023 года.

Она охватывает все 29 пунктов пропуска. В 23 из них перевозчики могут зарезервировать определенное время для пересечения границы (слот). В других 6 пунктах ("Краковец", "Шегини", "Паланка" и т.п.) доступна только регистрация без возможности бронирования времени.

Автор:
Ольга Опенько