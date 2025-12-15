Запланована подія 2

В Украине запустят пилотный проект "єЧерга" для легковых авто: что известно

авто
Минразвития планирует запустить пилотный проект "Евчера" для легковых авто в начале 2026 года / Depositphotos

Министерство развития общин и территорий Украины планирует в начале 2026 года начать пилотный проект по применению электронной очереди ("єЧерга") для легковых авто, успешно действующей для грузовиков и автобусов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач, передает "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что ведомство три года назад начало внедрять электронную очередь прохождения для грузовых автомобилей и автобусов и уже завершило этот проект.

"Мы запускаем скоро пилотный проект по легковым авто", – отметил Деркач.

Он уточнил, что первоначально пилотный проект планируется реализовать на одном пункте пропуска, вероятно, им станет "Чоп".

По словам Деркача, речь идет уже о начале 2026 года, подчеркнув, что среди отличий проекта легковых авто значительно больше их количество по сравнению с грузовыми.

Сейчас на западной границе действует 41 автомобильный пункт пропуска, на 29 из которых ездят грузовики и автобусы.

"Абсолютно все грузовики из страны и все автобусы выезжают исключительно с регистрацией из "еЧерги", – рассказал Деркач.

За три года проекты через "єЧергу" было осуществлено 2,3 млн пересечений границы грузовыми автомобилями и 329 тыс. - автобусами.

Деркач также сообщил, что проектом "єЧерга" заинтересовалась Словакия и другие страны.

"Мы передали им пилот для того, чтобы они потестили. Они тоже хотят всячески внедрять нашу электронную очередь на своей стороне. Также и другие страны. Поэтому это очень классный кейс", - подчеркнул замминистра.

Напомним, возможность записи на конкретное время пересечения границы для автобусов будет введена в 2026 году еще на четырех пунктах пропуска: "Шегини", "Краковец", "Устилуг" и "Паланка".

Автор:
Светлана Манько