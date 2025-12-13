Система записи на пересечение границы для автобусов появится еще на четырех пунктах пропуска в 2026 году

Возможность записи на конкретное время пересечения границы для автобусов будет введена в 2026 году еще на четырех пунктах пропуска: "Шегини", "Краковец", "Устилуг" и "Паланка".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сейчас на этих пунктах действует живая очередь с электронной регистрацией, однако после введения системы слотов движение станет более стабильным.

По словам заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач, после введения запрета на смену очереди на границе ежедневно проходят около 3 тысяч грузовиков, и эта цифра больше не колеблется в пределах 200-500 автомобилей, как раньше.

12 декабря этого года было три года с момента запуска электронной очереди на границе. Пилотный проект стартовал 12 декабря 2022 года на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".

За это время через электронную очередь пересекли границу 2,2 млн автомобилей и автобусов. В настоящее время система работает на всех пунктах пропуска Украины.

По данным Минразвития, в 2025 году пятерка популярнейших пунктов пропуска для грузовиков выглядит так:

Ягодин – Дорогуск (Польша) – 524,6 тыс.;

Краковец – Корчева (Польша) – 281,6 тыс.;

Порубное – Сирет (Румыния) – 233,5 тыс.;

Чоп – Захонь (Венгрия) – 205,4 тыс.;

Шегини – Медика (Польша) – 172,4 тыс.

Самые популярные пункты пропуска для автобусов:

Шегини – Медика (Польша) – 37,9 тыс.;

Ягодин – Дорогуск (Польша) – 36,9 тыс.;

Краковец – Корчева (Польша) – 36,5 тыс.;

Рава-Русская – Хребенное (Польша) – 26,9 тыс.;

Порубное – Сирет (Румыния) – 26,4 тыс.

Напомним, в сентябре в Украине обновлена процедура регистрации для пересечения границы. Теперь для большинства перевозчиков единственным окном для пересечения границы является система "Евчера". Лишь некоторым категориям водителей нужно дополнительно использовать модуль "18-60", более известный как "Путь".