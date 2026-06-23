Швеція посилила українську систему протиповітряної оборони

Сили оборони України посилили можливості з виявлення повітряних загроз завдяки шведським мобільним радіолокаційним системам Giraffe.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Нові можливості ППО

В умовах постійних повітряних атак з боку Росії для України критично важливими залишаються як засоби перехоплення, так і системи своєчасного виявлення повітряних цілей. Одну з ключових ролей у посиленні можливостей протиповітряної оборони відіграють шведські радіолокаційні станції сімейства Giraffe, які вже використовуються Силами оборони України.

У Міністерстві оборони зазначають, що ці системи стали "очима" української ППО та суттєво підвищують здатність контролювати повітряний простір. Відомство подякувало Швеції за підтримку оборонних спроможностей України, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

РЛС Giraffe, розроблені шведською компанією Saab, поєднують можливості радіолокаційного спостереження та інтегрованих систем управління, контролю і зв’язку. Це дозволяє не лише оперативно виявляти повітряні загрози, а й ефективно координувати дії підрозділів ППО.

До лінійки входять різні модифікації - Giraffe PS-90, PS-100, Giraffe 1X, Giraffe AMB та Giraffe Mk IV. Вони здатні здійснювати круговий огляд повітряного простору та виявляти цілі на відстані до 100 км і висоті до 20 км залежно від конфігурації. Радари фіксують широкий спектр об’єктів - від надзвукових винищувачів і крилатих ракет до гелікоптерів і малорозмірних низьковисотних безпілотників.

Системи можуть встановлюватися на різні платформи - стаціонарні об’єкти, вантажівки, гусеничну техніку або пікапи, що забезпечує високу мобільність і гнучкість у застосуванні.

Серед ключових переваг Giraffe - можливість одночасного моніторингу повітряного простору, виявлення цілей для засобів ППО та виконання завдань із контрбатарейної боротьби (C-RAM). Час оновлення даних становить близько однієї секунди, що забезпечує оперативне відображення повітряної обстановки в реальному часі.

Окремо відзначається висока маневреність системи: розгортання РЛС займає менш ніж 10 хвилин, а згортання - до 5 хвилин. Вона також підтримує інтеграцію з різними каналами передачі даних і може взаємодіяти з системами протиповітряної оборони малої та середньої дальності.

Завдяки стійкості до високого рівня радіоелектронних перешкод, а також додатковим функціям виявлення надводних цілей і протидії безпілотникам, ці радари ефективно використовуються для захисту критичної інфраструктури та підрозділів Сил оборони.

Мобільність, швидке розгортання та технологічні можливості систем Giraffe дозволяють суттєво посилити здатність України виявляти та супроводжувати повітряні загрози в умовах сучасної війни.

Нагадаємо, під час випробувань українська ракета-перехоплювач FP-7.x піднялася на висоту 25 км та підтвердила здатність перехоплювати балістичні цілі. У компанії Fire Point заявляють, що за сприятливих умов серійне виробництво може розпочатися вже у серпні 2026 року.