Швеция усилила украинскую систему противовоздушной обороны

Силы обороны Украины усилили возможности выявления воздушных угроз благодаря шведским мобильным радиолокационным системам Giraffe.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Новые возможности ПВО

В условиях постоянных воздушных атак со стороны России для Украины критически важны остаются как средства перехвата, так и системы своевременного обнаружения воздушных целей. Одну из ключевых ролей в усилении возможностей противовоздушной обороны играют шведские радиолокационные станции семейства Giraffe, уже используемые Силами обороны Украины.

В Министерстве обороны отмечают, что эти системы стали глазами украинского ПВО и существенно повышают способность контролировать воздушное пространство. Ведомство поблагодарило Швецию за поддержку оборонных способностей Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны.

РЛС Giraffe, разработанные шведской компанией Saab, совмещают возможности радиолокационного наблюдения и встроенных систем управления, контроля и связи. Это позволяет не только оперативно выявлять воздушные угрозы, но и эффективно координировать действия подразделений ПВО.

В линейку входят различные модификации – Giraffe PS-90, PS-100, Giraffe 1X, Giraffe AMB и Giraffe Mk IV. Они способны осуществлять круговой обзор воздушного пространства и обнаруживать цели на расстоянии до 100 км и высоте до 20 км в зависимости от конфигурации. Радары фиксируют широкий спектр объектов – от сверхзвуковых истребителей и крылатых ракет до вертолетов и малоразмерных низковысотных беспилотников.

Системы могут устанавливаться на разные платформы – стационарные объекты, грузовики, гусеничную технику или пикапы, что обеспечивает высокую мобильность и гибкость в применении.

Среди ключевых преимуществ Giraffe – возможность одновременного мониторинга воздушного пространства, выявление целей для средств ПВО и выполнение задач по контрбатарейной борьбе (C-RAM). Время обновления данных составляет около одной секунды, что обеспечивает оперативное отображение воздушной обстановки в реальном времени.

Отдельно отмечается высокая маневренность системы: развертывание РЛС занимает менее 10 минут, а сворачивание – до 5 минут. Она также поддерживает интеграцию с разными каналами передачи данных и может взаимодействовать с системами противовоздушной обороны малой и средней дальности.

Благодаря устойчивости к высокому уровню радиоэлектронных помех, а также дополнительным функциям обнаружения надводных целей и противодействию беспилотникам эти радары эффективно используются для защиты критической инфраструктуры и подразделений Сил обороны.

Мобильность, быстрое развертывание и технологические возможности Giraffe позволяют существенно усилить способность Украины выявлять и сопровождать воздушные угрозы в условиях современной войны.

Напомним, в ходе испытаний украинская ракета-перехватчик FP-7.x поднялась на высоту 25 км и подтвердила способность перехватывать баллистические цели. В Fire Point заявляют, что при благоприятных условиях серийное производство может начаться уже в августе 2026 года.