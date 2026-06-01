Україна та Литва запускають спільну програму оборонних інновацій

Міністерство національної оборони Литви та Міністерство оборони України офіційно підписали меморандум про наміри, який передбачає започаткування спільної оборонної програми під назвою BRAVE Lithuania.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу литовського оборонного відомства.

Нова спільна ініціатива спрямована на поглиблення двосторонньої співпраці у сфері оборонних інновацій. Країни планують активно сприяти створенню і розвитку передових військових технологій, а також суттєво прискорити їхнє практичне розгортання для вирішення реальних завдань оборони. Литва та Україна підтвердили обопільну готовність покращувати наявні технологічні рішення та системно зміцнювати спільну обороноздатність.

Практичний механізм оборонної екосистеми

Головною метою програми BRAVE Lithuania є побудова дієвого практичного механізму, який дозволить об'єднати інноваційні оборонні екосистеми обох держав.

Ключові завдання підписаного документа:

  • Орієнтація на оперативні потреби: розвиток військових технологій відбуватиметься відповідно до реальних та актуальних запитів військових на полі бою.
  • Прискорення виробництва: програма має забезпечити максимально швидкий перехід перспективних винаходів від початкової стадії ідеї, концепції чи готового прототипу до безпосередніх випробувань, верифікації та фінального бойового застосування.
  • Врахування бойового досвіду: усі підтримувані проєкти базуватимуться, за можливості, на оперативному зворотному зв'язку та практичному досвіді, здобутому під час бойових дій.

Для успішного запуску та підтримки цієї ініціативи сторони домовилися розглянути залучення різноманітних фінансових джерел. Зокрема, фінансування проєктів планують здійснювати за рахунок національних фондів обох країн, залучення ресурсів міжнародних донорів, фінансових інструментів Європейського Союзу, а також за допомогою приватних інвестицій та венчурного капіталу.

Нагадаємо, Україна отримає від міжнародних донорів $880 млн на модернізацію соцзахисту в межах проєкту SPIRIT. Рада виконавчих директорів Світового банку офіційно затвердила цю велику ініціативу, яка спрямована на комплексну модернізацію української системи соціального захисту, всебічну підтримку вразливих верств населення та суттєве посилення стійкості громад в умовах триваючої війни.

Автор:
Максим Кольц