Украина и Литва запускают совместную программу оборонных инноваций

Министерство национальной обороны Литвы и Министерство обороны Украины официально подписали меморандум о намерениях, предусматривающий начало совместной оборонной программы под названием BRAVE Lithuania.

Новая совместная инициатива направлена на углубление двустороннего сотрудничества в сфере оборонных инноваций. Страны намерены активно содействовать созданию и развитию передовых военных технологий, а также существенно ускорить их практическое развертывание для решения реальных задач обороны. Литва и Украина подтвердили обоюдную готовность улучшать существующие технологические решения и системно укреплять общую обороноспособность.

Практический механизм оборонной экосистемы

Главной целью программы BRAVE Lithuania является построение действенного практического механизма, позволяющего объединить инновационные оборонные экосистемы обоих государств.

Ключевые задачи подписанного документа:

Ориентация на оперативные потребности: развитие военных технологий будет происходить в соответствии с реальными и актуальными запросами военных на поле боя.

Ускорение производства: программа должна обеспечить максимально быстрый переход перспективных изобретений от начальной стадии идеи, концепции или готового прототипа к непосредственным испытаниям, верификации и финальному боевому применению.

Учет боевого опыта: все поддерживаемые проекты будут базироваться по возможности на оперативной обратной связи и практическом опыте, полученном во время боевых действий.

Для успешного запуска и поддержки этой инициативы стороны договорились рассмотреть всевозможные финансовые источники. В частности, финансирование проектов планируется осуществлять за счет национальных фондов обеих стран, привлечения ресурсов международных доноров, финансовых инструментов Европейского Союза, а также посредством частных инвестиций и венчурного капитала.

