Vodafone Україна та AST SpaceMobile готують супутниковий інтернет для смартфонів

Vodafone Україна та AST SpaceMobile Inc. оголосили про підписання Меморандуму про взаєморозуміння на виставці MWC Barcelona.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз Vodafone.

Мета партнерства — впровадження супутникового зв’язку нового покоління в Україні, що дозволить звичайним смартфонам отримувати доступ до швидкісного інтернету та голосових послуг через низькоорбітальні супутники (LEO).

Проєкт передбачає:

Високошвидкісний інтернет через супутники для роботи корпоративних сервісів, стрімінгу та вебсерфінгу навіть у віддалених регіонах.

Голосовий зв’язок без посередників, що забезпечує дзвінки в реальному часі зі стандартних смартфонів без додаткових терміналів чи додатків.

Національну стійкість мережі, створюючи резервний рівень зв’язку для українців у будь-яких умовах.

Автоматичний перехід між наземними станціями та LEO-супутниками, що гарантує зручність користувача.

"Ми прагнемо дати нашим клієнтам зв’язок без жодних компромісів. Разом із AST SpaceMobile ми виходимо за межі простого обміну повідомленнями та пропонуємо потужне супутникове рішення. Наша мета – забезпечити доступ до всіх можливостей інтернету та якісного голосового зв’язку навіть у найвіддаленіших куточках країни за будь-яких обставин", — зазначила генеральна директорка Vodafone Україна Ольга Устинова.

Президент AST SpaceMobile Скотт Вішневські додав, що космічна мережа дозволить українцям, бізнесу та критичним службам отримувати доступ до швидкісних послуг напряму зі супутників, незалежно від географії чи стану інфраструктури.

Компанії планують розробити детальну дорожню карту комерційного запуску, включно з маркетинговою стратегією, використанням радіочастот і вдосконаленням клієнтського досвіду. Меморандум визначає рамки співпраці та не є остаточним комерційним контрактом — реалізація залежатиме від технічних випробувань, підписання угод та отримання дозволів від регуляторів.

Додамо, що не лише Vodafone кинув виклик Starlink. Французька компанія Eutelsat Communications — один з провідних світових операторів супутникового зв'язку — планує залучити 1,35 млрд євро (1,5 млрд доларів) від французького уряду та інших інвесторів у рамках угоди, яка допоможе їй стати альтернативою Starlink Ілона Маска на європейському ринку.