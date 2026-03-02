Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,15

50,95

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Vodafone Україна та AST SpaceMobile готують супутниковий інтернет для смартфонів

Vodafone
Vodafone Україна та AST SpaceMobile готують супутниковий інтернет для смартфонів / Depositphotos

Vodafone Україна та AST SpaceMobile Inc. оголосили про підписання Меморандуму про взаєморозуміння на виставці MWC Barcelona. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз Vodafone.

Мета партнерства — впровадження супутникового зв’язку нового покоління в Україні, що дозволить звичайним смартфонам отримувати доступ до швидкісного інтернету та голосових послуг через низькоорбітальні супутники (LEO).

Проєкт передбачає:

  • Високошвидкісний інтернет через супутники для роботи корпоративних сервісів, стрімінгу та вебсерфінгу навіть у віддалених регіонах.
  • Голосовий зв’язок без посередників, що забезпечує дзвінки в реальному часі зі стандартних смартфонів без додаткових терміналів чи додатків.
  • Національну стійкість мережі, створюючи резервний рівень зв’язку для українців у будь-яких умовах.
  • Автоматичний перехід між наземними станціями та LEO-супутниками, що гарантує зручність користувача.

"Ми прагнемо дати нашим клієнтам зв’язок без жодних компромісів. Разом із AST SpaceMobile ми виходимо за межі простого обміну повідомленнями та пропонуємо потужне супутникове рішення. Наша мета – забезпечити доступ до всіх можливостей інтернету та якісного голосового зв’язку навіть у найвіддаленіших куточках країни за будь-яких обставин", — зазначила генеральна директорка Vodafone Україна Ольга Устинова.

Президент AST SpaceMobile Скотт Вішневські додав, що космічна мережа дозволить українцям, бізнесу та критичним службам отримувати доступ до швидкісних послуг напряму зі супутників, незалежно від географії чи стану інфраструктури.

Компанії планують розробити детальну дорожню карту комерційного запуску, включно з маркетинговою стратегією, використанням радіочастот і вдосконаленням клієнтського досвіду. Меморандум визначає рамки співпраці та не є остаточним комерційним контрактом — реалізація залежатиме від технічних випробувань, підписання угод та отримання дозволів від регуляторів.

Додамо, що не лише Vodafone кинув виклик Starlink. Французька компанія Eutelsat Communications — один з провідних світових операторів супутникового зв'язку — планує залучити 1,35 млрд євро (1,5 млрд доларів) від французького уряду та інших інвесторів у рамках угоди, яка допоможе їй стати альтернативою Starlink Ілона Маска на європейському ринку.

Автор:
Тетяна Гойденко