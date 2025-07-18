Новий глобальний лідер супутникового зв'язку: SES завершила придбання Intelsat

Компанія SES оголосила про завершення угоди з придбання Intelsat, у результаті якої сформовано одного з найпотужніших глобальних операторів супутникового зв’язку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-реліз компанії.

Об’єднана структура володітиме розширеним флотом із 120 супутників, розташованих на геостаціонарній (GEO) та середній навколоземній орбіті (MEO), а також матиме стратегічний доступ до супутників на низькій навколоземній орбіті (LEO). Це дозволить SES пропонувати більш гнучкі та ефективні супутникові рішення для комерційних і державних замовників по всьому світу.

Новий гравець на ринку забезпечуватиме зв’язок за допомогою широкого спектру частот — C-, Ku-, Ka-, X-діапазонів, а також надвисоких частот. Розширена наземна мережа, інтегровані можливості передачі даних і спектру, а також консолідація команд дозволять компанії надавати послуги преміум-класу, включаючи індивідуальні рішення для клієнтів в авіаційній, морській, урядовій та медіа-галузях.

Об’єднана компанія прогнозує дохід на рівні 3,7 млрд євро та скоригований показник EBITDA у 1,8 млрд євро в середньому на період 2024–2028 років. Очікується, що синергетичний ефект принесе близько 2,4 млрд євро чистої вигоди, з яких 70% SES планує реалізувати протягом трьох років. Основні заощадження досягатимуться за рахунок інтеграції інфраструктури, оптимізації витрат на потужності та операційної ефективності.

Фінансова стабільність нової компанії підкріплена портфелем замовлень на понад 8 млрд євро та планами генерувати понад 1 млрд євро вільного грошового потоку до 2028 року. SES планує інвестувати в нові напрями, зокрема Інтернет речей (IoT), прямий зв’язок із пристроями, міжсупутникову передачу, космічну ситуаційну обізнаність та квантову безпеку. Також компанія заявляє про намір підвищити дивідендну дохідність після досягнення цільового рівня боргового навантаження.

У SES зазначають, що придбання Intelsat закріплює її позиції як провідного багатоорбітального оператора, здатного гнучко реагувати на динаміку ринку, розширювати присутність на ринках із високим потенціалом і створювати довгострокову цінність для клієнтів та акціонерів.

Додамо, французька компанія Eutelsat Communications — один з провідних світових операторів супутникового зв'язку — планує залучити 1,35 млрд євро (1,5 млрд доларів) від французького уряду та інших інвесторів у рамках угоди, яка допоможе їй стати альтернативою Starlink Ілона Маска на європейському ринку.