Eutelsat стане конкурентом Starlink: Франція інвестує €1,35 млрд у супутниковий інтернет

Французька компанія Eutelsat Communications — один з провідних світових операторів супутникового зв'язку — планує залучити 1,35 млрд євро (1,5 млрд доларів) від французького уряду та інших інвесторів у рамках угоди, яка допоможе їй стати альтернативою Starlink Ілона Маска на європейському ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Французький уряд розглядає Eutelsat як стратегічно важливу компанію для суверенітету Європи та як найбільш життєздатного конкурента Starlink на континенті у наданні інтернет-підключень через супутники. Зв'язки між США та Європою слабшають, і Eutelsat потрібні кошти для підтримки та розширення свого сервісу OneWeb, щоб мати високі шанси для конкуренції.

Міністерство фінансів Франції повідомило 19 червня, що інвестує 717 мільйонів євро, що більш ніж удвічі збільшить частку уряду до майже 30%. Bharti, яка раніше була найбільшим акціонером Eutelsat, після раунду перемовин володітиме 19% акцій.

"З цим збільшенням капіталу компанія відкриває новий розділ. Франція буде поруч, щоб написати її ", — заявив у своїй заяві міністр фінансів Франції Ерік Ломбард.

Крім того, за даними французького міністерства фінансів, Велика Британія, також обговорює потенційні інвестиції у OneWeb, однак поки не взяла на себе зобов'язання щодо фінансування.

Зазначається, що для покриття безпосередніх потреб, Eutelsat доведеться знайти €4 млрд до 2032 року для оновлення низькоорбітальних супутників OneWeb та участі у проекті створення служби Європейського Союзу під назвою Iris2. Генеральний директор Жан-Франсуа Фаллахер повинен знайти способи збільшити прибуток, щоб зробити бізнес супутникового зв'язку компанії стійким.

У середу французькі збройні сили оголосили про 10-річну угоду про використання OneWeb, вартість якої може становити до €1 млрд. На думку аналітика аналітик New Street Research Бена Рікетта, ця угода може спонукати інші європейські уряди укласти власні контракти з Eutelsat.

Нагадаємо, 28 квітня з космодрому у Флориді компанія Amazon здійснила запуск перших 27 супутників проєкту Kuiper, тим самим офіційно розпочавши створення власної орбітальної інтернет-мережі, яка покликана стати серйозним конкурентом Starlink від SpaceX.